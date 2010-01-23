Анонс на 25 січня

Прес-конференція на тему: «Новий рекорд України: одна з найперших по економічній несвободі! Що далі?». Учасники: Володимир Лановий - директор Центру ринкових реформ; Олександра Кужель - голова Держомпідприємництва України. Також запрошений Богдан Данілішин - міністр економіки України.

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11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція Всеукраїнської громадської організації «Захист прав споживачів фінансових послуг» на тему: «Інформаційна підтримка населення України в юридичних питаннях і питаннях захисту прав споживачів. Основні проблемні фінансові установи України. Проблеми і перспективи законодавчого регулювання фінансового ринку України». Учасники: Руслан Демчак, президент і засновник організації; Олексій Мерецкий, директор організації; Володимир Ямпольській і Роман Майданик – партнери організації (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 501-01-87 benzler@ubg.ua.

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Прес-конференція народного депутата, міністра фінансів в Опозиційному уряді Миколи Азарова і народного депутата, міністра економіки в Опозиційному уряді Ірини Акімової на тему: «Після правління Тимошенко економіку доведеться відновлювати як після війни?»

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Прес-конференція Ліквідатора Укрпромбанка Костянтина Раєвського на тему: «Про відкликання банківської ліцензії Укрпромбанка та ініціацію процедури його ліквідації».

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У Печерському районному суді Києва почнеться слухання кримінальної справи одного з організатора афери «Еліта-Центр» - А.Волконського (Шахова).

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15-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Сенсаційні викриття Генеральної прокуратури США. Злочинні дії українських чиновників, пов`язаних із справою П.Лазаренко". Учасник екс-заступник генерального прокурора України Микола Обіход (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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PricewaterhouseCoopers запрошує на відкритий Форум, присвячений питанням і проблемам оподаткування іноземних громадян в Україні.

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