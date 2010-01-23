ГОЛОВНЕ на 23 січня

Хроніка дня

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Завтра в Україні збережеться дуже холодна погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, очікується температура вночі 23-28° морозу, на Прикарпатті, Чернігівщині та Сумщині місцями 30-32° морозу, вдень 14-19° морозу, у південних областях та на Донбасі вночі 17-22° морозу, вдень 11-16° морозу, на Закарпатті та у Криму вночі 9-14° морозу, вдень 5-10° морозу, на Південному узбережжі Криму вночі 7-9° морозу, вдень 2-4° морозу.

На дорогах утримається ожеледиця. Без опадів, лише у Криму та Приазов’ї сніг, хуртовини. Вітер північний, 5-10 м/с, у південній частині та східних областях пориви 17-22 м/с.

У Київській області у неділю вночі очікується 23-28° морозу, вдень 14-19° морозу, у Києві вночі 23-25° морозу, вдень 15-17° морозу. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.

У трьох областях України знеструмлено 47 населених пунктів

У трьох областях України через негоду знеструмлено 47 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Житомирській області знеструмлено 28 населених пунктів, у Рівненській – 11, у Криму – 8.

Електроенергію відновлюють бригади обленерго.

Фінанси

МВФ дав Україні право вибору

Міжнародний валютний фонд вчора визнав право уряду України одержати у Нацбанку валютні кошти, перераховані йому фондом у рамках кредиту stand-by, пише Комерсант-Україна.

У НБУ не згодні змінити цільове призначення майже $6 млрд, оскільки це суперечить українському законодавству. Кабінет міністрів потребує коштів і цілком може мати до них доступ після зміни голови центробанку, вважають експерти.

Вчора Міжнародний валютний фонд (МВФ) фактично підтримав уряд у конфлікті з центробанком. Представник МВФ в Україні Макс Альєр заявив, що рада директорів фонду 30 грудня дозволила понизити чисті міжнародні резерви на $2 млрд, щоб дозволити Кабміну використовувати ці ресурси для проведення зовнішніх платежів. Крім того, було розглянуто питання можливості перекладу частини пасивів (зобов`язань) України в МВФ (разом із активами) від НБУ уряду України. "З погляду МВФ пасиви країни – це відповідальність самої країни-учасника, а не окремого органу або організації. Керівництво країни може прийняти рішення надати, перевести або розмістити такі пасиви серед різних внутрішніх організацій або органів, - сказав пан Альєр.– Государство–член МВФ самостійно вирішує, як йому розміщувати зобов`язання перед фондом, керуючись власним законодавством та інституційним порядком".

Цією можливістю хотів скористатися Кабмін, але, за словами в.о. міністра фінансів Ігоря Уманського, НБУ відмовився переказувати кошти на його рахунок, оскільки це не відповідає законам "Про Нацбанк" і "Про банки і банківську діяльність". "Немає рішення МВФ про передачу цих грошей уряду. МВФ лише дозволив понизити обсяг чистих резервів, а оскільки цей кредит був зарахований до резервів, національне законодавство забороняє кредитувати уряд за рахунок цих коштів", - сказав директор департаменту зовнішньоекономічних відносин НБУ Сергій Круглик. Центробанк одержав від МВФ два транші на загальну суму SDR 3,88 млрд, що за поточним курсом становить $6 млрд. Це означає, що Кабмін претендує на 48 млрд грн.

Поступка МВФ вигідна передусім уряду, вважають експерти. "МВФ дав відмашку, оскільки до закінчення президентських виборів це єдиний спосіб підтримки економічної стабільності в країні. Проте НБУ в умовах збільшення курсових ризиків зацікавлений в утриманні валютних резервів", - упевнений виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. "Крім зростання девальваційних ризиків, такий переказ призведе до зростання прямого держборгу. Якщо ці гроші будуть за короткий строк укинуті в економіку, вони прискорять інфляцію", - вважає директор економічних програм Центру ім. Разумкова Василь Юрчишин. За даними Мінфіну, на 30 листопада 2009 року прямий держборг складав $26,22 млрд, тоді як гарантований – $9,65 млрд (зокрема зобов`язання НБУ перед МВФ – $6,24 млрд). Пан Юрчишин чекає, що нинішній глава НБУ чинитиме опір такому перерозподілу коштів: "Переможець президентських виборів дістане можливість призначити новий, лояльний собі главу НБУ. Це спростить перерозподіл коштів МВФ, але не виключено, що необхідність у них стане не такою гострою".

Агро

Прем’єр вручила понад 3,6 тис. держактів на землю

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вручила 3 тисячі 634 безоплатних акти на право власності на земельні ділянки жителям Київської області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО видала акти у Бучі під час робочої поїздки до Київської області.

Прем’єр-міністр нагадала, що станом на сьогодні в Україні видано понад 1 млн. безкоштовних земельних актів, і наголосила, що протягом трьох місяців уряд планує видати безкоштовно всі 6 млн. земельних актів.

Депутати заборонили продавати пиво у громадських місцях

Виробники пива задоволені прийнятим напередодні Верховною Радою законом, що обмежує реалізацію і споживання слабоалкогольних напоїв та пива у громадських місцях, пише Дело.

Новий закон, який фактично прирівнює пиво до горілки, – зокрема, на нього поширюються ті самі обмеження, що й на горілку і сигарети, виявився дещо м`якшим, ніж хотілося виробникам горілки, що його лобіювали. Забороняються продажі пива і слабоалкогольних напоїв у транспорті. Поза законом також продаж хмільного напою на масових заходах. Причому, за порушення цих норм депутати встановили дуже високі штрафи 3400 гривень. Але головне обмеження – заборона на продаж хмільного напою в рундуках, виробникам пива вдалося прибрати із закону.

Пивовари погоджуються з необхідністю заборони продажу пива неповнолітнім, але висловлюють побоювання з приводу решти обмежень, прописаних у законі. "Ми підтримуємо закон у частині обмеження споживання пива неповнолітніми. Але в іншому обмеження дуже істотні", - сказала Галина Коренькова, гендиректор асоціації "Укрпиво".

Ринки

В Україні зменшилась кількість користувачів мобільного зв`язку

Кількість користувачів мобільного зв`язку в Україні в 2009 році вперше за всю історію мобільного зв`язку в країні зменшилася на 1%, або на 600 тисяч чоловік.

Про це йдеться в аналітичному звіті компанії iKS Consulting, повідомляє "Українська правда".

Відповідно до звіту, рівень номінального проникнення мобільного зв`язку в країні минулому року впав з 121,1% до 120,3%.

Лідер ринку ЗАТ "Київстар GSM" (Київ) зменшив за рік кількість абонентів на 1,5 млн. (6,6%) - до 22,02 млн. Як повідомлялося, за 2008 рік абонентська база оператора зросла на 74 тисяч (0 ,3%).

ЗАТ "Український мобільний зв`язок" (МТС) в 2009 році скоротив абонентську базу на 0,55 млн., або 3,1%, - до 17,564 млн., тоді як за підсумками 2008 року абонентська база оператора зменшилася на 1,9 млн., або 9,4%.

ТОВ "Астеліт" є єдиним з GSM-операторів, які зуміли в 2009 році не скоротити, а продовжити приріст абонентської бази.

За даними iKS Consulting, оператор минулого року підключив 0,98 млн. абонентів, збільшивши їх кількість на 1,9%, тоді як в 2008 році абонентська база оператора зросла на 2,4 млн., або на 27,3%.

Кількість абонентів ЗАТ "Українські радіосистеми" (ТМ Beeline) до початку 2010 року становила 2,005 млн., що на 23,16 тис. (0,5%) менше, ніж на початку 2009 року.

В 2008 році абонентська база оператора скоротилася на 1665 тисяч (62,8%).