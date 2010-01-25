Міліція діятиме жорстко щодо громадян, які голосуватимуть вдома без меддовідки

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що міліція на виконання рішення суду не допустить порушень в разі, якщо громадяни намагатимуться голосувати вдома без наявності для цього медичної довідки.

Про це міністр заявив в інтерв’ю УНІАН в Яремчі Івано-Франківської області.

«Як тільки ми отримаємо звернення громадян про голосування вдома, всупереч постанові суду (як відомо Апеляційний адміністративний суд Києва своєю постановою заборонив голосування вдома без наявності у громадян медичної довідки – УНІАН), ми будемо збирати матеріали для порушення відповідної кримінальної справи», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зазначив, що мова не іде про дійсно хворих людей або інвалідів, а мова іде про тих осіб, які можуть проголосувати на виборчій дільниці, але з якихось особистих причин не бажають цього робити.

Також в контексті сказаного він зазначив, що таким чином відкривається можливість для фальсифікацій, зокрема, вкидання бюлетенів «за потрібного кандидата».