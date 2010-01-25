Поліграфкомбінат «Україна» зазнав нападу невідомих

Сьогодні вранці поліграфкомбінат «Україна» у Києві, де, зокрема, друкуються і виборчі бюлетені, зазнав нападу.

Як передає кореспондент УНІАН, група людей намагалася увійти до приміщення комбінату, і після того, як це їм не вдалося, невідомими були розбиті шибки вітрин першого поверху, через які вони і увійшли до будівлі.

Зіткнення сталося і всередині приміщення, були застосовані навіть пожежні шланги, частина приміщення залита водою. До місця події була викликана міліція.

Як повідомлялося, 22 січня Партія регіонів вже заявляла про спробу змінити керівництво комбінату "Україна" командою Юлії ТИМОШЕНКО, щоб надрукувати зайві 1,5 млн. виборчих бюлетенів.

Разом з тим у БЮТ назвали ці заяви провокацією, вказавши на те, що бюлетені ще не друкуються, оскільки не оголошені результати першого туру.

МВС раніше також спростувало повідомлення про спроби захоплення поліграфкомбінату.