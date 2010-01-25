В Херсоні 2 квартала залишилися без електрики та газу
10:20, 25 січня 2010Різне
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Внаслідок пошкодження електрокабеля
Частина Херсона через аварії залишилася без електропостачання та газопостачання.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, зокрема, сьогодні о 5-й годині ранку в Суворовському районі обласного центру було пошкоджено електрокабель. Внаслідок цього без електропостачання залишився мікрорайон “4-й Таврійський”.
Як повідомили УНІАН у ВАТ «Херсонобленерго, без світла також залишився і мікрорайон «2-й Таврійський», але його вдалося перевести на резервне живлення.
Аварію ліквідовують бригади обленерго.
Крім того, в центрі Херсона через спрацювання автоматики на ГРП без газопостачання залишилось 52 квартири.
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