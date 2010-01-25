“Штурмом" поліграфкомбінату «Україна» керував чиновник Кабміну

У Партії регіонів заявляють, що сьогодні зранку «250-300 «бойовиків» розпочали штурм і захоплення» поліграфічного комбінату «Україна», де друкуються виборчі бюлетені.

Про це УНІАН повідомив народний депутат від Партії регіонів Василь ГРИЦАК.

«Сьогодні о 06.20 ранку група «бойовиків» у кількості 250-300 чоловік на чолі із заступником начальника управління Секретаріату Кабінету міністрів Володимиром РУДИКОМ розпочали штурм і захоплення поліграфкомбінату «Україна», - стверджує народний депутат.

За його словами, при цьому застосовувалися спецзасоби, зокрема, сльозогінний газ, молотки, біти, якими били працівників офіційної охорони підприємства. Також при цьому були розбити вікна та двері.

«Вони штурмом взяли три поверхи і хотіли захопити кабінет директора. А потім - виробничі цехи з метою або друкувати додаткові бюлетені, або пошкодити обладнання», - сказав В.ГРИЦАК.

Він також повідомив, що в даний момент група «бойовиків» дісталася четвертого поверху, водночас народні депутати від Партії регіонів їх зупинили і не пускають до кабінету генерального директора.

«Вони привели на територію комбінату так званого виконувача обов’язки гендиректора Володимира ХОМКА, який без присутності представників органу управління майном – а поліграфкомбінат «Україна» перебуває під управлінням Міністерства фінансів – зайшов сюди», - заявив В.ГРИЦАК.

Народний депутат також підкреслив, що В.ХОМКО для призначення на цю посаду не пройшов усі відповідні процедури, адже не має допуску до державної таємниці, який оформлює СБУ. «Тому він не має права зайти на режимне підприємство, - підкреслив В.ГРИЦАК.

За його словами, на даний момент новопризначений в.о. гендиректора та представники Секретаріату Кабміну чекають на представників Міністерства фінансів, які повинні представити нового керівника.

Народний депутат від ПР також повідомив, що зараз відбувається засідання Окружного адміністративного суду м. Києва, де було оскаржено законність видання наказу про внесення змін до статуту поліграфічного комбінату «Україна» та наказу про призначення нового в.о. гендиректора.

«Вся ця злочинна задумка керується особисто першим віце-прем’єр-міністром Олександром ТУРЧИНОВИМ за вказівкою прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. А міліція повністю підтримує цю злочинну групу за особистою вказівкою міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА», - заявив В.ГРИЦАК.

Він також поінформував, що служба охорони поліграфкомбінату нікого до режимної зони, де знаходяться друкарські машини, які виготовляють бюлетені, поки що не пустила.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці поліграфкомбінат «Україна» у Києві, де, зокрема, друкуються і виборчі бюлетені, зазнав нападу.

Група людей намагалася увійти до приміщення комбінату, а після того, як це їм не вдалося, невідомі розбили шибки на першому поверсі, через які вони й увійшли до будівлі.

Зіткнення сталися і всередині приміщення, були застосовані пожежні шланги, частина приміщення залита водою. До місця події була викликана міліція.

Раніше Партія регіонів вже заявляла про спробу змінити керівництво комбінату "Україна" командою Ю.ТИМОШЕНКО, щоб надрукувати зайві 1,5 млн. виборчих бюлетенів.

Разом з тим у БЮТ назвали ці заяви провокацією.