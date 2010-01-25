Пропозиція Тимошенко вагоміша, ніж Януковича

Пропозиція кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО набагато вагоміша, ніж пропозиція її опонента Віктора ЯНУКОВИЧА. Про це колишній кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО заявив у ефірі телеканалу ТВі, коментуючи результати своїх переговорів із обома політиками.

«Вона (Ю.ТИМОШЕНКО) запропонувала, щоб зараз я достатньо відкрито підтримав її, щоб була якась спільна програма дій, під якою вона готова, що називається, підписатися», - цитує політика прес-служба ТВі.

С.ТІГІПКО конкретизував, що пост прем`єр-міністра йому запропоновано відразу ж після обрання, при тому, що Ю.ТИМОШЕНКО впевнена в здатності створити навколо себе парламентську більшість. При цьому лідер «Сильної України» не сумнівається, що після виборів Президента і Ю.ТИМОШЕНКО, і В.ЯНУКОВИЧ здатні створити більшість у парламенті. Претендент на прем`єрство звернув увагу, що в пресі Ю.ТИМОШЕНКО заявила про готовність запропонувати С.ТІГІПКУ цей пост навіть якщо він її не підтримає до виборів.

Стосовно переговорів із головою партії регіонів В.ЯНУКОВИЧЕМ, С.ТІГІПКО підтвердив, що йшлося про можливі дострокові парламентські вибори. «Але підкупити мене цим складно, по-перше, тому що те, що пропонує та ж Ю.ТИМОШЕНКО, набагато вагоміше, набагато конкретніше, тому просто розпуск парламенту – це не найцікавіше», - признався С.ТІГІПКО. А по-друге, він не вірить у можливість розпуску ВР, оскільки для цього потрібна дуже сильна політика Президента й дуже добре керована фракція, щоб скласти мандати депутатів. «Оточення (нового Президента) не дасть, усі триматимуться за свої 2,5 роки депутатства», - вважає політик.

С.ТІГІПКО запевняє, що в нього таємних угод перед другим туром виборів Президента не буде: «Те, що буде сказано на людях, це й буде певною гарантією, тому що потім я до цих розмов зможу апелювати, а все інше гарантією не є».

Водночас С.ТІГІПКО припускає, що обіцянку Ю.ТИМОШЕНКО не буде виконано, що знайдуться «якісь надпричини», щоб це не виконати: «Тоді я просто зможу апелювати до людей і це не додасть авторитету комусь, а мені це авторитет додасть». Політик зазначив, що відсутність довіри є для нього стримуючим чинником.

Стосовно взаємовідносин до виборів із прем`єр-міністром, С.ТІГІПКО зазначив: «Ми завжди були на рівних, ми були співголовами ради інвесторів, а статус радника було дано для того, щоб можна було в Кабмін зайти». Він додав, що в цих взаємовідносинах після першого туру його політична «вагова категорія збільшилася». Як уточнив С.ТІГІПКО, Ю.ТИМОШЕНКО, вітаючи його після першого туру, була здивована високим результатом лідера «Сильної України».

С.ТІГІПКО вкотре повторив свою позицію, що до другого туру він не має наміру підтримувати ні В.ЯНУКОВИЧА, ні Ю.ТИМОШЕНКО. Він пояснив, що його виборці – люди інтелігентні, думаючі. «Чому я повинен їм підказувати?» - задається питанням політик.