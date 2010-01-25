«Велика Кишеня» знизила товарообіг на 13%

Товарообіг ВАТ «Рітейл Груп», компанії, що управляє мережею «Велика Кишеня», за 2009 рік склав 4 478 млн. грн. (з ПДВ), що на 13% менше показника 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Як указується у повідомленні, зростання чистих продажів в магазинах «Веліка Кишеня» за грудень по відношенню до листопада 2009 р. склало 41,1%, тоді як аналогічний показник у 2008 р. склав 31,8%.

У 2010 році мережа планує збільшення продажів на 20-25%, якщо споживання в країні залишиться на сьогоднішньому рівні. Також цього року компанія має намір відкрити до 20 нових магазинів, зокрема, у першому кварталі ц.р. планується відкриття не менше 6 торгових майданчиків. Нові магазини відкриватимуться за рахунок внутрішніх ресурсів компанії, в основному, на площах, що орендуються.

Довідка УНІАН. ВАТ «Рітейл Груп» - управляюча компанія мережі «Веліка Кишеня» і мережі «Green Hills Market» (Молдова). Кількість магазинів на 31 грудня 2009 року – 58 (46 магазинів «Велика Кишеня»; 2 магазини «Просто маркет»; 10 магазинів «Green Hills Market»). Їх сукупні площі на цей період складали 206,1 тис. кв.м.