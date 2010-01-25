Імпорт риби й морепродуктів у 2009 році не зменшився

Незважаючи на спад купівельної спроможності й подальшу девальвацію гривні, в 2009 році імпорт риби й морепродуктів залишився загалом на рівні 2008 року.

Про це повідомляє експерт ДП «Держзовнішінформ» в огляді «Товарний монітор. Кон`юнктура» №1 (49) 2010. Обсяги мороженого оселедця, завезеного в Україну впродовж 2009 року, становлять близько 100 тис. т, мороженого лосося – близько 11 тис. т, охолодженого лосося – близько 6 тис. т, що відповідає рівню імпорту попереднього року й порадувало торговців, які очікували істотного падіння попиту», - зазначається в повідомленні.