Ющенка закликають ветувати закон, який працює на тютюнові компанії

Експерти закликають Президента Віктора ЮЩЕНКА заветувати ухвалений Верховною Радою закон щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв, який забезпечує інтереси тютюнових компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було оприлюднене сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами завідувача відділу контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України Костянтина КРАСОВСЬКОГО, йдеться про Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

“І хоча у назві закону немає жодного слова про куріння, деякі його положення істотно послаблять заходи щодо протидії епідемії куріння в Україні. Тютюнові компанії протягнули зміни до законів щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів, щоб нав’язати державі зручні для свого бізнесу правила”, - вважає К.КРАСОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що до прийняття вищевказаного закону людина мала право у будь-якому ресторані, кафе і барі вимагати місце, вільне від тютюнового диму.

“Тепер же через Верховну Раду у людей забрали і це право. Обов’язковість 50% площі для некурців залишається, але при цьому з закону вилучаються слова “розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію”. Тобто - половина зали курить, а інша половина - має цим “законно” дихати”, - сказав К.КРАСОВСЬКИЙ.

За його словами, гальмується також ще одна норма, яка успішно допомагає знижувати рівень куріння в усьому світі - розміщення на пачках сигарет кольорових малюнків, фотографій, що показують наслідки куріння. “Такі малюнки мали з’явитися на сигаретах з 1 січня 2011 року, або через 6 місяців після затвердження малюнків Постановою Кабміну і змінюватися щотри роки. Натомість закон №1171 передбачає збільшити термін введення до 18 місяців, а малюнки змінювати лише через 3 роки”, - зазначив К.КРАСОВСЬКИЙ, підкресливши, що даний закон також відміняє норму чинного законодавства про те, що у готелях для осіб, які не курять, відводиться не менше 50% номерів, а також тепер дозволено створювати місця для куріння у закритих спортивних спорудах і послаблено інші обмеження в курінні.

Також К.КРАСОВСЬКИЙ наголосив, що у тексті законопроекту №1171, прийнятому у першому читанні, жодних змін до зазначених законів не передбачалося. “При представленні законопроекту №1171 його автор Микола ТОМЕНКО жодного слова не сказав про зміни щодо тютюнопаління. Отож 359 депутатів, які підтримали зміни до закону, імовірно, вважали, що мова йде лише про обмеження споживання пива”, - припустив К.КРАСОВСЬКИЙ.

У свою чергу голова Національної ради з питань охорони здоров`я населення України, член-кореспондент АМН України, професор, екс-міністр охорони здоров`я Микола ПОЛІЩУК наголосив, що в Україні через наслідки куріння щороку помирають 110 тис. осіб, 10% з них – це пасивні курці.

“Прийнятий народними депутатами закон №1171 корисний, насамперед, для тютюнових компаній і шкідливий для здоров’я українців. Він суперечить державній та світовій політиці щодо зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я людей”, - наголосив М.ПОЛІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня 2010 року Верховна Рада внесла зміни до ряду законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв.

За ухвалення в цілому Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" проголосували 359 народних депутатів з 437, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом забороняється споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у закладах охорони здоров`я; у навчальних та освітньо-виховних закладах; у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення), на зупинках транспорту, у підземних переходах; у закладах культури; у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі); у ліфтах і таксофонах; на дитячих майданчиках; на спортивних майданчиках: у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установах. При цьому забороняється куріння тютюнових виробів у ліфтах і таксофонах; у закладах охорони здоров`я; у навчальних та освітньо-виховних закладах; на дитячих майданчиках; на спортивних майданчиках; у під’їздах житлових будинків; у підземних переходах; у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення).

Згідно з законом, забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів особами, які не досягли 18 років.

На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та куріння тютюнових виробів.