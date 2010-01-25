В Україні кількість загиблих від морозів зросла до 256 осіб

В Україні станом на 25 січня від переохолодження та обморожень загинули 256 осіб.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я з посиланням на інформацію УНПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф щодо кількості постраждалих осіб від сильних морозів, що розпочалися в Україні 18 грудня ц.р.

Найбільше від переохолодження померло в Донецькій області – 100 осіб, Запорізькій – 29, Київській – 17, Волинській - 19, Сумській – 13, в Херсонській та Хмельницькій – по 10 осіб.

Госпіталізовано з обмороженням, переохолодженням – 2 тис. 504 особи.

Загалом за вказаний період за допомогою до лікарів звернулися 3 тис. 793 особи, які постраждали від переохолодження та обморожень.