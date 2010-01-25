Головне на 25 січня

Фінанси

Державне казначейство перерахувало в січні 2010 року місцевим бюджетам додатково 1 млрд. грн. дотацій для забезпечення виплат надбавок до посадових окладів бібліотекарям, вчителям, працівникам медичної галузі та сфери освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на селекторній нараді з губернаторами з питань виплати заробітних плат у бюджетній сфері.

«Центральне казначейство за дорученням уряду по розрахункам, які ми маємо сьогодні, додатково перераховує дотацій у січні майже мільярд гривень. Це на мільярд більше, ніж в січні 2009 року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр нагадала, що відповідно до рішень уряду, з 1 січня встановлено надбавки в розмірі 50% від посадових окладів для бібліотекарів, в розмірі 20% - для вчителів, вихователів загальноосвітніх шкіл та середньопрофесійних навчальних закладів, а також від 10 до 30% - для медичних працівників всіх державних закладів охорони здоров’я.

«Всі ці доплати передбачені в проекті бюджету на 2010 рік, це чітко передбачено Бюджетним кодексом, що в межах бюджету на 2010 рік це мусить бути також враховано в постанові уряду про виконання бюджету 2010-го року до моменту прийняття бюджету парламентом», - додала вона.

Національний банк України 27 січня 2010 року проведе тендер із надання банкам рефінансування терміном на три місяці (до 23 квітня 2010 року). Про це йдеться в телеграмі Нацбанку, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

На забезпечення кредиту прийматиметься іноземна валюта, державні облігації України, іпотечні облігації таі облігації, гарантовані урядом, облігації муніципальних позик, облігації підприємств.

Міністерство фінансів України завтра проведе розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, до розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 14 липня 2010 року, 13 жовтня 2010 року, 23 листопада 2011 року, 12 вересня 2012 року.

Національний банк України своєю постановою від 21 січня 2010 року №18 визначив, у яких формах він здійснюватиме участь на міжбанківському валютному ринку в першому кварталі 2010 року.

Про це йдеться в телеграмі Нацбанку, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, валютні спецаукціони для фізосіб - позичальників комбанків проводитимуться НБУ в середу - в доларах США, а в п`ятницю - в євро й швейцарських франках. Аукціони також можуть проводитися й відповідно до повідомлень Національного банку.

Валютні інтервенції за єдиним курсом і валютні аукціони для згладжування значних коливань обмінного курсу гривні Нацбанк проводитиме «відповідно до ситуації на валютному ринку України».

У документі також йдеться про можливість проведення «адресної інтервенції в разі виникнення невідкладної необхідності загальнодержавного значення за окремою постановою правління Національного банку України".

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0740/8,0985 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 8,0715/8,0910 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 8,0730/8,0850 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2682/0,2690 грн./рубль, а до 12:00 ціни піднялися до 0,2685/0,2692 грн./рубль. До закриття ціни досягли рівня 0,2691/0,2695 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 30,029 рублів за долар (+0,239).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в досить вузькому діапазоні – 1,4115/1,4190 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4220/11,4595 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 11,4160/11,4465 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли до 11,4345/11,4460 грн./євро.

Згідно з інформацією Національного банку України, за підсумками торгів на міжбанку середньозважений курс гривня/долар становив 8,060005 грн. за долар.

Новини ПЕК

Конкурсна комісія при Міністерстві палива та енергетики з відбору технології та партнера будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива направила російській корпорації ВАТ «ТВЕЛ» і американській компанії Westinghouse пропозиції із запрошенням взяти участь у конкурсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.

«Комісія вже розробила конкурсні пропозиції, й вони направлені компаніям, які мають технології виробництва твелів для наших реакторів», - сказав міністр, уточнивши при цьому, що пропозиції направлені ВАТ «ТВЕЛ» і американській «Вестінгхаус».

Міністерство палива та енергетики України ініціює посилення відповідальності енергопостачальних компаній за надання неякісних послуг з електропостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді, присвяченій питанням надійного електропостачання Житомирської області, заявив міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.

За його словами, зокрема, міністерство спільно з Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) розроблять законопроект, а також зміни до правил надання послуг з електропостачання, якими буде передбачене збільшення розміру компенсацій споживачам за неякісне електропостачання або безпідставне припинення електропостачання.

«Ми попрацюємо з НКРЕ, щоб підвищити відповідальність обленерго на законодавчому рівні, щоб обленерго відповідало перед споживачами… Гроші за недоотриману електроенергію мають бути повернені людям», - сказав Ю.ПРОДАН.

Міністр нагадав, що на даний час на законодавчому рівні передбачена норма, що обленерго у разі необгрунтованого припинення енергопостачання повинне компенсувати споживачу 25% вартості недопоставленої електроенергії. Згідно зі змінами, які планує ініціювати міністерство, сума даної компенсації може бути переглянута у бік збільшення, при цьому не виключається, що у випадку, якщо йтиметься про побутових споживачів (населення), може бути введена 100% компенсація вартості недопоставленої електроенергії.

Не виключається також, зазначив міністр, що на законодавчому рівні будуть чіткіше прописані терміни, в які обленерго повинні ліквідувати пошкодження і відновити електропостачання споживачів.

Транспорт і зв`язок

У пасажирському потязі Чернівці-Київ номер 629 поблизу села Шипинці Кіцманського району Чернівецької області стався потужний вибух.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на родича одного з пасажирів, який їхав у цьому потязі, вибух стався приблизно о 17:30 в третьому вагоні. Вибух прогримів приблизно через годину після того. як потяг відбув зі станції Чернівці-пасажирський.

Інформацію про вибух кореспонденту УНІАН підтвердив представник головного управління МНС в області. За його словами, за попередніми даними, є жертви. Двоє постраждалих від опіків перебувають у важкому стані.

Причина вибуху поки невідома. У район події прибувають карети “швидкої допомоги”. Також туди виїхав голова Чернівецької облдержадміністрації Володимир КУЛІШ, керівництво обласного МНС, УМВС та СБУ.

Компанія Google запустила сервіс для персональних комп`ютерів (ПК) і мобільних пристроїв «Google Карти» в Україні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначено в повідомленні, даний сервіс із розширеними функціональними можливостями дозволить українським користувачам ПК і мобільних пристроїв швидко знаходити адреси, що їх цікавлять, і дані про організації на онлайн-карті, прокладати маршрути між кількома пунктами призначення, створювати власні карти тощо.

«Google Карти» доступні за адресою maps.google.com.ua, версію для мобільних пристроїв можна завантажити на сторінці http://maps.google.com.ua/m

За словами менеджера з розвитку бізнесу Google в Україні Дмитра ШОЛОМКА, компанія має намір удосконалювати цей сервіс і далі, оскільки «його запуск сприятиме як розвитку туристичного ринку України, так і українського бізнесу загалом».

Карта України представлена в масштабі 1:100 000, карти найбільших 49 міст країни – у масштабі 1:10 000. Щоб забезпечити максимальну достовірність інформації, сервіс "Google Карти" використовує дані з декількох джерел, зокрема результати пошуку Google по мільярдах веб-документів, інформацію, надану безпосередньо власниками місцевих компаній, а також дані незалежних компаній.

У зв`язку зі складними погодними умовами утруднений рух автотранспорту в Донецькій і Херсонській областях. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, станом на 14-ту годину 25 січня у зв`язку з утворенням снігових заметів на автодорозі Антонівка – Садове ускладнений проїзд до с. Садове (Херсонська область). На дорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на Таганрог) на ділянці 177 – 206 км відбувається перенесення верхніх шарів снігу. Працює 12 одиниць техніки і 16 робітників.

На автодорозі М-17 Херсон–Джанкой–Феодосія–Керч на ділянці 0–22 км також проводяться роботи з очищення від снігу.

У Донецькій області через сильний вітер і сніг місцями ускладнено рух автотранспорту автодорогою Т-05-08 Донецьк – Новоазовськ – Седове в Старобешевському і Тельмановському районах.

Покриття на автодорогах державного значення в Кіровоградській, Івано-Франківській, Хмельницькій, східних (окрім Харківської) і південних областях (Миколаївській і Херсонській) – місцями засніжене, в решті областей – сухе, проїзд забезпечений.

Покриття автодоріг місцевого значення в більшості областей також місцями засніжене, в Чернігівській області – сніжний накат, у Донецькій області – сніжні наноси.

На автодорозі М-05 Київ–Одеса без опадів, покриття дороги – сухе, проїзд забезпечений.

На зимовому обслуговуванні доріг працюють 795 механізмів і 1340 робітників.

Завтра в Україні утримається дуже холодна погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі очікується температура 25-30° морозу, на Прикарпатті місцями 31-34° морозу, у північних областях та Криму 18-23° морозу; вдень в Україні 12-17° морозу; на Закарпатті вночі 11-16°, вдень 1-6° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 10-12°, вдень 3-5° морозу.

Без опадів, лише у північних областях невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 12-17° морозу. У Києві температура вночі близько 20°, вдень 12-14° морозу.

(УНІАН)