Курс НБУ на 26.01.10

Офіційний курс НБУ на 26.01.10100 USD – 800.8000 (25 січня – 800.8400) 100 EUR – 1133.2121 (25 січня – 1131.9873) 10 RUR – 2.6609 (25 січня – 2.6923) Облікові курси банківських металів на 26.01.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-8 8368.28 (25 січня-87812.11) 961 XAG 10 Срібло-1374.17 (25 січня-1383.85) 962XPT10Платина-123563.44(25 січня-124610.70) 964 XPD 10 Паладій-35075.04 (25 січня-34836.54)

Офіційний курс НБУ на 26.01.10 100 USD – 800.8000 (25 січня – 800.8400) 100 EUR – 1133.2121 (25 січня – 1131.9873) 10 RUR – 2.6609 (25 січня – 2.6923) Облікові курси банківських металів на 26.01.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-8 8368.28 (25 січня-87812.11) 961 XAG 10 Срібло-1374.17 (25 січня-1383.85) 962XPT10Платина-123563.44(25 січня-124610.70) 964 XPD 10 Паладій-35075.04 (25 січня-34836.54)

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