Тимошенко запропонувала Тігіпку посаду прем'єра

Кандидат у президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що офіційно запропонувала Сергію ТІГІПКУ посаду прем`єр-міністра України у разі її перемоги на виборах і чекає від нього відповіді до другого туру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на брифінгу в аеропорту «Бориспіль» перед відльотом з робочою поїздкою до Хмельницької і Вінницької областей.

«Проаналізувавши програми всіх кандидатів у президенти, які брали участь у першому турі, уважно вивчивши всі запропоновані реформи, їх результати, зіставивши програми кандидатів у президенти з моєю програмою як кандидата в президенти, я хочу зараз офіційно запропонувати Сергію ТІГІПКУ посаду прем`єр-міністра України після моєї перемоги на президентських виборах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила переконання в тому, що стратегічна програма з реформування України і розвитку економіки С.ТІГІПКА здебільшого співпадає з її програмою в цьому напрямку.

«Я точно знаю, що за С.ТІГІПКА віддали голоси ті люди, які хочуть змін у країні так само, як і я хочу таких змін. І тому моя пропозиція базується на розумінні того, що в країні має бути команда, в якій люди можуть бути впевнені, – команда, яка може провести глибокі зміни в країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що чекає відповіді від С.ТІГІПКА до другого туру президентських виборів. «Я розраховую на те, що він дасть чітку відповідь, щоб люди мали можливість визначитися щодо голосування в другому турі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.