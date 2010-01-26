Директор п/к «Україна» заперечує обидві версії конфлікту

Директор поліграфічного комбінату «Україна» Валентин МУЗИКА заперечує обидві версії конфлікту, озвучені раніше представниками Партії регіонів і міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ, але й жодних альтернативних версій не висуває, пише газета «Сегодня» (№17 (3441)).

«Роботу з друкування закордонних паспортів ми не саботуємо. Минулого року ми надрукували близько 300 тис. закордонних паспортів. Але раніше одне з підприємств консорціуму ЄДАПС поставляло нам полікарбонатну сторінку для закордонних паспортів. Тепер від нас хочуть, щоб ми самі її виготовляли, а це тягне серйозну підготовчу роботу. Це питання було порушено саме під Новий рік, коли ми повністю зайнялися друкуванням бюлетенів: 23 грудня почали і лише 9-10 січня завершили», — спростував В.МУЗИКА версію Ю.ЛУЦЕНКА.

Коментуючи заяву Партії регіонів про спробу БЮТ надрукувати додатковий тираж виборчих бюлетенів, він сказав: «До мене як до директора підприємства не зверталася жодна політична сила з погрозами чи проханнями щодо порушення моїх посадових обов`язків. До того ж бюлетені друкуються під контролем комісії, яку формує ЦВК і куди входять представники обох політтаборів».

В.МУЗИКА також сказав, що чотири дні був у лікарні, під крапельницею, і лише вчора вдень приїхав на комбінат. «Те, що тут відбувається, здається мені нонсенсом. Ми просто стали заручниками виборів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів заявила про спробу команди Ю.ТИМОШЕНКО змінити керівництво комбінату "Україна" з метою надрукувати зайві 1,5 млн. виборчих бюлетенів.

Разом з тим у БЮТ назвали ці заяви провокацією.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що «йдеться не про бюлетені, йдеться про відстоювання бізнесу, близького до цієї партії. Ні про які додаткові тиражі (бюлетенів) мови бути не може», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, «річ у тому, що поліграфкомбінат «Україна», зокрема, друкує паспорти і інші документи суворої звітності для державних потреб. Як відомо, народний депутат України Василь ГРИЦАК, який є близьким до консорціуму ЄДАПС, відмовився друкувати паспорти в січні, внаслідок чого сьогодні у нас 60 тис. громадян заплатили гроші, але не можуть одержати паспорт, оскільки ЄДАПС, фактично використовуючи своє монопольне становище і вплив на колишнього директора поліграфічного комбінату «Україна», відмовляється виконувати свої зобов`язання без попередньої оплати. Отже, Міністерство фінансів, в чиєму підпорядкуванні перебуває поліграфкомбінат «Україна», змінило директора».

«Йдеться про те, що монополію ЄДАПС на друкування паспортів буде розірвано», - сказав міністр.