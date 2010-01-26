У Румунії запроваджено надзвичайний стан

Влада Румунії оголосила про запровадження надзвичайного стану у зв`язку з різким похолоданням у країні. Після того, як в окремих районах температура минулої доби знизилася до мінус 32-34 градусів за Цельсієм, міністерство економіки оголосило про тимчасове припинення постачань газу деяким підприємствам і переході ряду виробників на альтернативні джерела палива.

Як передає ІТАР-ТАСС з посиланням на румунські ЗМІ, внаслідок сильних морозів у країні вже загинуло 22 людей, здебільшого - бездомні. Особливо складна ситуація склалася в ряді повітів у центральній і північній частині країни та чорноморському побережжі, де ситуація ускладнюється сильним вітром. Ряд голів місцевих адміністрацій оголосили про тимчасове припинення занять у школах і закликали громадян без потреби не залишати приміщення. Метеорологи повідомляють про збереження морозної погоди ще протягом двох діб.