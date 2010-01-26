Анонс на 26 січня

Відбудеться візит прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко у Вінницьку і Хмельницьку область.

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Відбудеться міжнародна конференція Всесвітньої Асоціації державних служб зайнятості (WAPES) “Глобальна криза: роль європейських державних служб зайнятості”. Організатори - державна служба зайнятості України і Секретаріат WAPES. Учасники: міністр праці і соціальної політики України Людмила Денісова, віце-президент WAPES Гюнтер Шаєнберг, директор Державного центру зайнятості, керівник виконавчої дирекції Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Владимир Галицький та інші.

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Прес-конференція компанії «Эрнст энд Янг» і Європейською Бізнес Асоціації, на якій будуть обнародувані: Результати оцінки Індексу інвестиційної привабливості, проведеного компаніями-членами ЕБА; Результати дослідження «Вплив економічної кризи на українські компанії», проведеної компанією «Эрнст энд Янг» спільно з ЕБА з 15 грудня 2009 р. по 13 січня 2010 р. Учасники: Ганна Деревьянко, виконавчий директор ЕБА; Олексій Кредісов, партнер “Эрнст, що управляє, энд Янг” в Україні, віце-президент ЕБА.

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Прес-конференція на тему: "Державне рейдерство газорозподільчих мереж". Учасники прес-конференції говоритимуть про спробу силового захоплення адміністративних будівель ОАО "Вінніцагаз" з боку керівництва ДП "Нафтогазмережі". Учасники: голова правління ВАТ "Вінніцагаз" Ігор Марчак і представники трудового колективу.

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На Ліга.net відбудеться Інтернет-конференція народного депутата України, голови Комітету ВРУ по фінансах і банківській діяльності, екс-міністра фінансів України Миколи Азарова на тему: "Після правління Тимошенко економіку України потрібно відновлювати як після війни?"

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12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Новий МММ в Києві: мобілки + махінації + міліція". Мова піде про ситуацію на сучасному ринку надання мобільних послуг в Києві, зокрема, про перетворення продавців-консультантів однієї з торгових мереж на безкоштовну робочу силу. На громадську організацію, яка допомагає працівникам, виявляється масований тиск, аж до погроз фізичної розправи, а керівника намагаються безпідставно притягати до кримінальної відповідальності. Учасники: зам.председателя ВГО "Взаємодія і успіх" Віталій Кобзар і члени організації Олена Полосьмак, Світлана Стець, Сергій Леньшин (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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Прес-конференція на тему: "Підприємці Києва вимагають проведення перевірки діяльності чиновників Київської міської державної адміністрації". Запрошені: Валерій Черненко, голова Національного комітету порятунку бізнесу; Артем Біденко, голова координаційної ради ОО "Асоціація зовнішньої реклами України"; Андрій Антонюк, голова правління ОО "Нова солідарна Україна"; Валерій Липецький, голова київської міської організації працедавців-перевізників "Столиця"; Сергій Хоменко, представник рекламного підприємства "Еридан" та інші. Організатор - представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва в м. Києві.

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Прес-конференція на тему: «Чому росте гривня? Політичний і економічний чинник». Запрошені: Сергій Круглік, голова Департаменту зовні економічних відносин НБУ; Эрик Найман, фінансовий аналітик; Валерій Гладкий, економічний експерт; Борис Кушнірук, економічний експерт.

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В рамках міжнародної конференції “Глобальна криза: роль європейських державних служб зайнятості” відбудеться засідання робочої групи на тему: “Гнучкі форми зайнятості: нові рішення. Включаючи тимчасову зайнятість”.

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