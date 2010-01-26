Національний конгрес місцевого самоврядування проведе перше засідання

Національний конгрес місцевого самоврядування проведе своє перше засідання у лютому 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні три громадські організації місцевого самоврядування – Асоціація міст України, Всеукраїнська асоціації сільських та селищних рад та Українська асоціація місцевих та регіональних влад – підписали угоду про співпрацю і взаємодопомогу у форматі Національного конгресу місцевого самоврядування.

«Національний конгрес стане дуже серйозним майданчиком для того, щоб відпрацьовувати наше бачення, як повинно формуватися законодавчо-правове поле, яке регулює все життя територіальних громад», - сказала віце-президент Української асоціації місцевих та регіональних влад, голова Чернігівської обласної ради Наталя РОМАНОВА під час церемонії підписання угоди.

На її думку, тепер українське місцеве самоврядування може стати учасником конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. «Я переконана, що конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи нас прийме в якості представника, який буде присутній на пленарних засіданнях конгресу, і це буде дуже серйозним кроком, який додасть авторитету Україні», - додала вона.

У свою чергу, президент Асоціації міст України, Дніпропетровський міський голова Іван КУЛІЧЕНКО, який також підписав цю угоду, нагадав, що рішення про створення національного конгресу було ухвалено 7 грудня 2009 року на всеукраїнських народних зборах. «Сьогодні у нас є можливість виконати волю тих, хто проголосував за це рішення, і підписати угоду. Можу сказати одне – в історії немає іншого шляху розвитку демократії, ніж через розвиток місцевого самоврядування», - впевнений він.

«У нас є об’єднуючі стратегічні питання, які хвилюють кожного громадянина України, в тому числі кожного жителя сільських населених пунктів. І наша спільна позиція, висловлена щодо Бюджетного кодексу, який на жаль був заветований Президентом, показала, що у нас спільні інтереси – робота на свою громаду, на кожного свого жителя», - додав голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Богдан ГУСАК.

Від імені уряду міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН привітав три громадські організації з утворенням Національного конгресу місцевого самоврядування.