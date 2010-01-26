ЦВК ухвалила календарний план другого туру виборів Президента

Центральна виборча комісія прийняла Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Крім того, ЦВК прийняла рішення, згідно з яким уповноважені представники кандидатів на пост Президента України в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та довірені особи кандидатів на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Юлії ТИМОШЕНКО, які вийшли у другий тур президентських виборів, зберігають свій статус.