ЦВК ухвалила календарний план другого туру виборів Президента
13:41, 26 січня 2010Різне
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Підготовки та проведення
Центральна виборча комісія прийняла Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.
Крім того, ЦВК прийняла рішення, згідно з яким уповноважені представники кандидатів на пост Президента України в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та довірені особи кандидатів на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Юлії ТИМОШЕНКО, які вийшли у другий тур президентських виборів, зберігають свій статус.
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