На ПК «Україна» введуть суворий режим

На державному підприємстві «Поліграфкомбінат «Україна» будуть введені жорсткіші режимні умови.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

У повідомленні нагадується, що 25 січня на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було прийнято рішення про забезпечення охорони режимного об‘єкту Державне підприємство «Поліграфкомбінат «Україна» Внутрішніми військами МВС України.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Олександр САВЧЕНКО, наразі в МВС тривають підготовчі заходи для взяття під охорону цього режимного об’єкту.

Водночас Кабінет міністрів України опрацьовує питання щодо надання ДП «Поліграфкомбінат «Україна» особливого статусу, відповідно до якого на підприємстві будуть запроваджені більш жорсткі режимні умови, що унеможливить самовільний доступ та територію цього об’єкта будь-яких осіб, у тому числі народних депутатів України, які наразі перебувають на території комбінату.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня вранці поліграфкомбінат «Україна» у Києві зазнав нападу. Група людей намагалася увійти до приміщення комбінату, а після того як це їм не вдалося, невідомі розбили шибки на першому поверсі, через які вони й потрапили до будівлі.

Партія регіонів заявила про спробу команди Юлії ТИМОШЕНКО змінити керівництво комбінату "Україна" з метою надрукувати зайві 1,5 млн. виборчих бюлетенів.

Разом з тим у БЮТ назвали ці заяви провокацією.

Крім того, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що “йдеться не про бюлетені, йдеться про відстоювання бізнесу”, близького до Партії регіонів.

25 січня після засідання РНБО Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що не пізніше четверга, 28 січня, поліграфкомбінат «Україна» за рішенням Ради нацбезпеки і оборони буде взято під охорону Внутрішніх військ МВС.