Головне на 26 січня

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Фінанси: ЄБРР не скорочуватиме кредитування України Стратегія Європейського банку реконструкції та розвитку на цей рік не передбачає скорочення обсягів кредитування України, повідомляє «Німецька хвиля».

Директор українського представництва ЄБРР Андре КУУЕВЕК пояснив, що рекордна кількість інвестицій Банку в українську економіку минулого року була наслідком реалізації спеціально розробленої для України програми з подолання наслідків світової фінансової кризи. Банкір зазначив, що не сумнівається в поверненні кредитів.

«2009 року ми відібрали партнерів, які мали потенціал не лише пережити кризу, а й розвиватися далі. Цей потенціал є запорукою того, що кредити будуть повернуті», – сказав А.КУУЕВЕК. За його словами, переважна більшість українських партнерів - приватні підприємства.

Як наголосив А.КУУЕВЕК, якщо торік інвестиції скеровувалися переважно в банківську сферу, цього року ЄБРР має намір зосередитися на енергетиці, виробництві електроенергії та муніципальній і державній інфраструктурі. Загальний обсяг коштів на ці проекти, за його словами, має становити не менше 1,5 млрд. доларів.

За офіційною інформацією, обсяг операцій бізнесу за весь час за проектами ЄБРР на кінець минулого року становить 4,8 мільярда євро. Три чверті цих коштів отримав приватний сектор. ЄБРР розпочав співпрацю з Україною 1993 року. Торік річний обсяг операцій банку вперше перевищив півтора мільярда доларів.

В Україні заборгованість із зарплати за 2009 рік зросла на 23,9% – Держкомстат

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати з початку 2009 року збільшилася на 23,9%, і на 1 січня 2010 р. становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (більше 100 млн. грн.) на 1 січня ц.р. зафіксовано в трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 січня 2010 р. становила 266,202 млн. грн. (порівняно з 1 січня 2009 р. зросла на 1%), у Луганській – 132,422 млн. грн. (зростання 43,1%), у Харківській – 119,52 млн. грн. (зростання 7%). На другому місці (після Донецької області) за рівнем заборгованості серед регіонів України Київ – 140,381 млн. грн. (зростання з початку року – 44,1%).

Держкомстат відзначає, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване у всіх областях України, окрім Вінницької (на 1 січня 2010 р. заборгованість по області становить 27,159 млн. грн.) і Одеської обл. (43,375 млн. грн.).

У двох областях заборгованість на 1 січня ц.р. не перевищувала 10 млн. грн.: в Івано-Франківській області – 9,218 млн. грн. (зростання з початку року – 28,2%), у Чернівецькій області – 5,705 млн. грн. (зростання – 5,9%), а також у м. Севастополь – 8,019 (зростання – 99%).

Порівняно з 1 грудня 2009 р. заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 10,2%. У всіх регіонах країни впродовж грудня зафіксовано скорочення заборгованості з виплати заробітної плати. Найістотніше заборгованість скоротилася в Київській області – на 43,3% - до 35,579 млн. грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 р. заборгованість із зарплати в Україні становила 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (у квітні Держкомстат уточнив дані із заборгованості із зарплати на 1 січня і 1 лютого. За попередньою інформацією, заборгованість на 1 січня становила 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн.).

На 1 січня 2008 року заборгованість із зарплати в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня – 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн.

ПЕК: Головою правління "Укрнафти" затверджений Кущ

Акціонери ВАТ «Укрнафта» на сьогоднішніх зборах затвердили головою правління компанії Олексія КУЩА, який до цього обіймав посаду виконуючого обов`язки голови правління.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

За словами співбесідника агентства, таке рішення акціонери ухвалили сьогодні на своїх зборах у Києві.

Як повідомляв УНІАН, О.КУЩ був призначений в.о. голови «Укрнафти» замість Ігоря ПАЛИЦІ 12 листопада 2007 року у зв`язку з обранням останнього народним депутатом України.

Акціонери ВАТ «Укрнафта» на зборах 26 січня ц.р. призначили головою наглядової ради компанії першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА замість Вадима ЧУПРУНА.

26 січня в Києві відбулися збори акціонерів «Укрнафти», для участі в яких реєструвалися акціонери та їхні представники, які володіють 91,71% акцій.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50% + 1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група "Приват".

Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) заборгували за спожитий з початку нового опалювального сезону (з 1 жовтня 2009 р.) природний газ 2,88 млрд. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні зазначається, що, за даними оперативного моніторингу, рівень розрахунків підприємств ТКЕ з ДК «Газ України» в новому опалювальному сезоні на 26 січня ц.р. становить 44%.

Найбільші борги за спожитий природний газ накопичили підприємства ТКЕ Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Луганської, Одеської, Запорізької, Київської, Львівською областей, а також АР Крим.

Крім того, залишається незадовільним стан розрахунків підприємств ТКЕ за підсумками опалювального сезону 2008-2009 років (з 1 жовтня 2008 р.). Станом на 26 січня 2010 року рівень оплати підприємств ТКЕ за спожитий газ становить 78%, а борг перед компанією – 1,99 млрд. грн.

Загальна сума заборгованості підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий впродовж минулого (2008-2009 рр.) і нового (2009-2010 рр.) опалювальних сезонів, становить більш як 4,87 млрд. грн.

Крім того, продовжує накопичувати заборгованість за спожитий природний газ столична енергокомпанія АК «Київенерго». Заборгованість київських теплоенергетиків перед ДК «Газ України» за 2009-2010 рр. становила понад 1,46 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 році – 28%).

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Регіони: Львів опинився на межі дефолту через блокування коштів управлінням Держказначейства - міськрада Львів опинився на межі дефолту через блокування коштів міським управлінням Державного казначейства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив під час прес-конференції директор Департаменту фінансової політики Львівської міської ради Олег ІЩУК.

Він повідомив, що міськрада подала до прокуратури відповідні матеріали і готує судовий позов до Львівського відділення Держказначейства.

За словами О.ІЩУКА, на сьогодні загальна сума боргу, яку управління Держказначейства заборгувало місту, становить понад 130 млн. грн.

«Наприкінці минулого року і зараз гроші на рахунках громади є, про це свідчать виписки Держказначейства, але перерахувати їх неможливо, бо фактично їх немає. Вони просто зависли у повітрі, ними хтось користується. Це означає юридичний дефолт міста», - зазначив О.ІЩУК.

Він наголосив, що «грудневі нарахування ще не відшкодовані, а вже закінчується січень. Внутрішніх резервів у Львові залишилося, щоб протриматися не більше місяця, а далі - під загрозою зупинки комунальні підприємства, які забезпечують споживачам тепло, воду та електроенергію».

Зв»язок: У 2009 р. на послуги зв`язку середня українська сім`я витратила 990 грн.

У 2009 році на послуги зв`язку середня українська сім`я витратила приблизно 990 грн., або 83 грн. на місяць.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації зв`язку.

Згідно з повідомленням, 50% цієї суми припадає на мобільний зв`язок, 25% – на фіксований телефонний зв`язок, 10% – на послуги з передачі даних і надання доступу до мережі Інтернет і менше 3% – на послуги поштового зв`язку.

Всього ж, за даними Держзв’язку, у 2009 році оператори всіх форм власності надали послуг зв`язку на суму 46,1 млрд. грн., з них населенню – на суму 18 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, доходи підприємств галузі зв`язку України від надання послуг у 2009 році становили 46 млрд. 284,5 млн. грн., з них доходи підприємств галузі зв`язку від надання послуг населенню становили 18 млрд. 74,8 млн. грн.

Транспорт: "Укрзалізниця" інвестувала у Євро-2012 понад 2,5 млрд. грн.

Виконання Державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу щодо залізничного транспорту в 2009 році склало 2 млрд. 513,31 млн. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, в 2009 році виконувалися роботи з впровадження на залізницях України швидкісного руху пасажирських потягів. На напрямках Київ–Полтава–Красноград–Лозова–Донецьк і Київ–Жмеринка–Львів було модернізовано майже 130 км шляху, різними видами ремонту оздоровлено майже 390 км шляху. Також відремонтовано 79 комплектів стрілочних переводів і 148 комплектів замінено на нові, капітально відремонтовано 15 переїздів. Крім того, проведена комплексна модернізація ділянки залізничного напрямку Полтава – Бурти – Користівка для розвантаження ділянок на залізничних напрямках, якими рухатимуться пасажирські потяги. На ділянці електрифікації Полтава-Південна – Мала Перещепинска завдовжки 50,9 км у 2009 році проводилися роботи з будівництва контактної мережі.

Згідно з повідомленням, також у рамках підготовки до Євро-2012 в 2009 році майже завершене будівництво залізничної складової мосту через р. Дніпро в Києві, вся залізнична ділянка від ст. Київ-Московський до ст. Дарниця електрифікований. Крім того, на будівництві автодорожньої складової на 95% виконано монтаж металоконструкцій прогонних споруд моста.

2 вересня 2009 року Південно-Західна залізниця спільно з київською владою відкрила в столиці рух міської електрички між двома станціями - Троєщина і Київ-Петрівка. Що стосується вокзалів, то наприкінці 2009 р. було укладено інвестиційну угоду про реконструкцію існуючого вокзалу станції Донецьк між Міністерством транспорту і зв`язку, дочірнім підприємством «СВ-Дім» ТОВ «Будімосистем» і Донецькою залізницею. В цілому в 2009 році залізницями України придбано 4 електровози, зокрема, Одеською залізницею – 3 електровози змінного струму і Донецькою залізницею – 1 електровоз постійного струму. Також проводилася реконструкція залізничних депо, будівництво вагономиючих комплексів.

У повідомленні наголошується, що важливим кроком у 2009 р. стало створення системи бронювання і продажу залізничних квитків через Інтернет, котра на сьогодні дає пасажиру можливість самостійно здійснювати бронювання проїзних документів з наступним викупом у касі і оформлення з повною оплатою за допомогою банківських платіжних карток з подальшим друкуванням у будь-якій касі. В цілому з початку впровадження послуги резервування місць з 22 грудня 2008 р. по 29 грудня 2009 р. зарезервовано 8549 замовлень на 13348 місць, викуплено в касах 6592 замовлення на 10442 місця. З початку впровадження послуги оформлення проїзних документів з відкладеним друкуванням (оплата проїзду за допомогою платіжних карток) оформлено і сплачено 47760 замовлень на 72618 місць.

Соцполітика: Безробіття в Україні скоротилося до докризового рівня Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає позитивним показником те, що на сьогодні рівень безробіття в Україні скоротився до рівня докризового періоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час ознайомлення з роботою Хмельницького міського центру зайнятості.

«На сьогодні і по Хмельницькій області, і по інших областях ми повернулися на рівень безробіття докризового періоду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому глава уряду підкреслила, що на сьогодні вже розроблена державна програма зайнятості, а також готується ряд інших програм для збільшення зайнятості населення, які незабаром можуть бути прийняті Верховною Радою.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, кількість зареєстрованих безробітних у цілому по Україні на 1 січня 2010 року склала 531,6 тис. чоловік, що на 3,8%, або 19,4 тис. чоловік, більше, ніж на 1 грудня 2009 року (512,2 тис. чоловік).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 січня 2010 року склав 1,9% від населення працездатного віку, що відповідає показнику жовтня 2009 року.

АПК: Капіталізація 10 найбільших агрокомпаній України зросла у 3 рази

Капіталізація десяти найбільших публічних агропромислових компаній України, акції яких котируються на світових фондових біржах, за рік збільшилася втричі і досягла 3,7 млрд. дол. Про це УНІАН повідомили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Наголошується, що до компаній - лідерів аграрного бізнесу України, які стабільно привертають увагу міжнародних інвесторів, таких як «Миронівський хлібопродукт», «Кернел», «Мрія» і «Астарта», з грудня минулого року приєднався також Луганський холдинг «Агротон», що вийшов на 5-е місце за рівнем капіталізації серед українських публічних компаній в АПК.

Експерти УКАБ відзначають, що у розрізі компаній зростання капіталізації становило від 2 до 8 разів, залежно від корпоративних успіхів, сфери діяльності, а також від глибини попереднього падіння вартості акцій під час світової фінансової кризи.

Як відзначив президент УКАБ Олексій ЛІССІТСА, такі тенденції повністю відповідають прогнозу УКАБ щодо пріоритетної уваги інвесторів при виході з кризи до активів в агропромисловому комплексі. "З іншого боку - нескінченно довго сподіватися виключно на пріоритетність галузі не варто. Основну роль в подальшому підвищенні капіталізації компаній відіграватимуть корпоративні успіхи - оптимізація бізнес-процесів, технологій, підвищення ефективності роботи, переваги щодо рівня виробничих витрат порівняно з конкурентами не лише з України, а й з таких країн, насамперед, як Аргентина і Бразилія ", - додав він.

В УКАБ також відзначають збільшений інтерес українських компаній до залучення інвестицій з-за кордону, в умовах обмеженості фінансових ресурсів в Україні. При цьому експерти УКАБ радять аграрним компаніям дуже зважено підходити як до вибору інвестиційного партнера, так і до обрання інструментарію залучення коштів. Адже, на жаль, деякі великі українські компанії, частково через невдале партнерство, так і не змогли до сьогодні оправитися від кризи і втратили довіру інвесторів.

Будівництво: Кабмін виділив Мінрегіонбуду майже 90 млн. грн. Кабінет міністрів України станом на 1 січня 2010 року виділив Міністерству регіонального розвитку і будівництва за рахунок коштів Стабілізаційного фонду 89 млн. 850 тис. грн. для погашення заборгованості за фактично виконані у 2009 році роботи на об`єктах соціально-економічного розвитку регіонів.

Про це йдеться у постанові № 46 від 20 січня п.р., розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, кошти виділено на погашення заборгованості, яка утворилася на 1 січня 2010 року за фактично виконані у 2009 році роботи на об`єктах соціально-економічного розвитку регіонів за бюджетною програмою «Реалізація інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів».

Головним розпорядником коштів Стабфонду є Мінрегіонбуд.

Уряд доручив держказначейству перерахувати кошти у першому кварталі цього року.

НП: Українські моряки оголосили страйк у Примор`ї Половина екіпажу теплохода Sea Star - шість із 13 моряків (всі громадяни України) у вівторок оголосили безстроковий страйк у порту Находка Приморського краю, добиваючись виплати заробітної плати і повернення на Батьківщину.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив голова Далекосхідної регіональної організації Російської профспілки моряків (ДСРО РПСМ) Микола СУХАНОВ.

«За допомогою в російську профспілку моряків звернулися українські моряки, вони повідомили, що чотири місяці не одержують зарплату. Борг склав близько $70 тис.», - сказав він. Моряки добиваються від судновласника повного погашення зарплати і повернення на Батьківщину.

Судно Sea Star працює під «зручним прапором» Коморських островів. «Зручний прапор» означає, що власник судна платить податки державі, що надає офшорні пільги іноземним судновласникам. Екіпажі суден, які працюють під «зручними прапорами», часто не мають навіть мінімальних соціальних гарантій.