Анонс на 27 січня

Відбудеться публічна дискусія на тему: «Майбутнє аудиту», організована Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА). Учасники: Ірина Бєлоусова, народний депутат України, заступник голови комітету з економічної політики; Віктор Суслов, голова Держкомісії регулювання ринків фінансових послуг; Володимир Богатирь, заступник міністра юстиції України та ін.

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Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

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Почне роботу конференція «Нові можливості і перспективи Інтернет-трейдінга на Біржі ПФТС».

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Прес-конференція на тему: "ЕroLang 2012" - мовний і культурний путівник до Євро-2012". Учасники: Славомір Чепельовський, проректор Варшавської академії комп`ютерних знань, управління і адміністрації, головний координатор проекту; Кшиштоф Пстронг, віце-президент Mescomp Technologies S.A., партнер проекту „Eurolang2012” та ін.

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Компанія «Київспецсталь» проведе презентацію нової конструкції українського виробництва - «Відеодвері». Ці двері з боку квартири прикрашені дзеркалом-монітором.

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