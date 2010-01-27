Уряд пропонує вдвічі скоротити кількість контролюючих органів

Кабінет Міністрів України пропонує вдвічі скоротити кількість контролюючих органів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи засідання уряду, повідомила, що відповідні законопроекти планується розглянути сьогодні на засіданні.

«Перша позиція, яка заслуговує на те, щоб уряд сьогодні у відкритому режимі розглянув це питання – це порядки, які будуть передбачені в законопроектах, які будуть невідкладно передані в парламент по скороченню кількості контролюючих органів України більше, ніж в два рази», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, сьогодні на засіданні уряду також розглядатиметься законопроект про скорочення вдвічі кількості видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, а також законопроект, відповідно до якого на законодавчому рівні закріплюється спрощена система оподаткування малого та середнього бізнесу. «Вже декілька років бізнес має спрощену систему оподаткування, але ця система зафіксована указом Президента, де є багато невизначеностей. Крім цього, ця система не закріплена стабільно законом», - пояснила вона.

Прем’єр повідомила, що загалом сьогодні уряд розгляне пакет із 25 документів, в тому числі проектів рішень уряду, які спрямовані на дерегуляцію діяльності малого та середнього бізнесу.

«Для того, щоб ми були сильною та заможною державою, щоб ми мали бюджет, щоб ми розвивали всі напрямки бізнесу в Україні, нам обов’язково потрібно найкращі напрацювання Європейського Союзу у сфері організації малого та середнього бізнесу зробити реальністю в Україні», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.