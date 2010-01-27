Українці зможуть оформляти польську візу через інтернет

Міністерство закордонних справ Польщі планує з квітня цього року запровадити в усіх консульських установах в Україні можливість подачі документів на отримання візи через інтернет.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив заступник директора консульського відділу польського МЗС Влодзімеж ЗДУНОВСЬКИЙ.

Він відзначив, що в інтернеті буде розміщено інтерактивну форму, яку можна буде заповнити он-лайн та відразу визначити дату подачі документів безпосередньо в консульстві.

В.ЗДУНОВСЬКИЙ поінформував, що документи після заповнення онлайн-форми можна буде здавати особисто або відправляти поштою, та запевнив, що при особистій подачі українцям не доведеться чекати в черзі. "Буде визначено час на подачу документів на кожні півгодини", - сказав він.

В.ЗДУНОВСЬКИЙ наголосив, що онлайн форма автоматично буде вказувати на помилки в анкеті, а також одразу буде реєструватися в електронній системі консульства, що дозволить пришвидшити видачу віз.

Представник МЗС також запевнив, що при новій процедурі не буде проблем, які були під час запровадження інтернет-реєстрацій на здачу документів до консульств раніше, коли часом сторонні особи „вламувалися” в систему.

В.ЗДУНОВСЬКИЙ відзначив, що міністерство також планує запровадити форму е-ваучера, коли туристи, які їдуть до Польщі, не будуть змушені надавати підтвердження про резервування готелю, транспорту та інші документи, а лише підтвердження туристичної фірми.

Представник МЗС зауважив, що так зване електронне консульство вже успішно діє в Росії, де, наприклад, у Москві 60% віз видається за його посередництвом.

В.ЗДУНОВСЬКИЙ додав, що аналогічна процедура як експеримент вже запроваджена у консульстві Польщі в Луцьку.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними польського МЗС, в минулому році українці отримали на 17% більше віз, ніж в 2008 році, - більше 410 тис.

Довідка УНІАН. В Україні діє п’ять консульств Польщі: в Києві, Львові, Луцьку, Харкові та Одесі.

Польські консульства видають національні візи, які дають право знаходитися лише на території Польщі, та шенгенські, з якими можна подорожувати 25 європейськими країнами, які входять в Шенген.