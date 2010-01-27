Завтра в Україні очікується невеликий сніг

Завтра у південній частині України вночі очікується помірний, вдень невеликий сніг та мокрий сніг, подекуди тумани, температура вночі 7-12°, вдень 0-5° морозу.

У Криму вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла (на Південному узбережжі вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла), повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території невеликий сніг, у західних областях вночі без істотних опадів, вдень помірний сніг. Температура вночі 12-17°, на Закарпатті 9-14°, вдень 5-10° морозу; у східній частині та на Прикарпатті вночі 19-24°, вдень 9-14° морозу. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с; у західних областях південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області у четвер очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 5-10° морозу. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 5-7° морозу.