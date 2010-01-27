Герман: Янукович не може пропонувати Тігіпку посаду прем’єра

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента Віктор ЯНУКОВИЧ не може пропонувати Сергію ТІГІПКУ посаду прем’єр-міністра, оскільки Партія регіонів не має більшості у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН сьогодні на прес-конференції.

«Як ми можемо пропонувати прем’єрство, як ми не маємо 226 голосів? Це була б авантюра», - підкреслила Г.ГЕРМАН.

За її словами, так само сьогодні і Юлія ТИМОШЕНКО не має 226 голосів у парламенті. Як сказала Г.ГЕРМАН, це означає, що Ю.ТИМОШЕНКО обманює С.ТІГІПКА, пропонуючи йому посаду прем’єра.

Г.ГЕРМАН додала, що коли Партія регіонів матиме парламентську більшість, тоді і зможе робити певні пропозиції.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що офіційно запропонувала С.ТІГІПКУ пост прем`єр-міністра України у разі її перемоги на президентських виборах, і очікує від нього відповіді до другого туру.

У свою чергу С.ТІГІПКО сьогодні, зокрема, заявив, що його позиція не змінилася, і він нікого у другому турі не підтримуватиме

«Сьогодні команда ТИМОШЕНКО хоче одержати підтримку, такої підтримки не буде», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ ще не пропонував йому посаду прем`єра. «Ми з ЯНУКОВИЧЕМ не завершили переговори, і поки що я такої пропозиції не одержував», - сказав він.

С.ТІГІПКО зазначив, що найближчими днями такі переговори продовжаться, і він розраховує почути остаточні позиції В.ЯНУКОВИЧА і одержати конкретні пропозиції, а головне, яким В.ЯНУКОВИЧ бачить розвиток країни.