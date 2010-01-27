Азаров - претендент на посаду прем’єра

Народний депутат від Партії регіонів Микола АЗАРОВ заявляє, що що є одним із претендентів на посаду прем’єр-міністра України у разі перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську

За словами М.АЗАРОВА, у команді В ЯНУКОВИЧА є ще 5-6 досвідчених і професійних людей, готових керувати урядом.

„Уже формується команда, у якій є прем’єр-міністр, перший віце-прем’єр та віце-прем’єри за напрямами. Головне, що це антикризові фахівці, здатні працювати у сьогоднішніх складних умовах”, - повідомив М.АЗАРОВ.

При цьому він відмовився називати прізвища претендентів на керівні посади в уряді з „етичних міркувань” та зауважив, що рекомендуватиме на посаду міністра економіки народного депутата від Партії регіонів Ірину АКІМОВУ.

Водночас М.АЗАРОВ наголосив, що передбачає залучення до роботи в уряді представників інших політичних сил.

За його словами, враховуючи складність завдань, що стоять перед країною, немає часу для проведення дострокових парламентських виборів. „Нам треба відкласти ці плани і сформувати дієздатну коаліцію у нинішньому парламенті”, - заявив М.АЗАРОВ.