Рішення Януковича не змінилося - теледебатів з Тимошенко не буде

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявляє, що рішення кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА не змінилося і він не братиме участі у теледебатах з Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції.

Г.ГЕРМАН вкотре зазначила, що В.ЯНУКОВИЧУ немає про що говорити з «людиною, яка не дотримується свого слова…, не має своїх принципів і цінностей».

При цьому Г.ГЕРМАН наголосила, що це власне рішення В.ЯНУКОВИЧА. За її словами, «коли я чую, що я якось на це впливаю, це викликає посмішку».

Г.ГЕРМАН сказала, що усі, хто знають В.ЯНУКОВИЧА, розуміють, що впливати на нього неможливо.