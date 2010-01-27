Уряд схвалив законопроект про зони пріоритетного розвитку

Кабінет міністрів схвалив законопроект про створення й функціонування зон пріоритетного розвитку (ЗПР) у регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістам повідомив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

Він зазначив, що, згідно з документом, ініціатива з визначення ЗПР віддається органам місцевого самоврядування, а статус території затверджується урядом на термін до 10 років. У ЗПР встановлюється спеціальна митна зона, й діє спеціальний митний режим.

Уряд визначає пріоритетні напрямки розвитку ЗПР, а також перелік товарів, що ввозитимуться в зону за спеціальними митними тарифами для реалізації інвестпроектів.

«У спеціальній митній зоні реалізовуватимуться експортоорієнтовані інвестиційні проекти виключно виробничого напрямку. Позитивом для інвесторів є те, що на території митних зон передбачено введення спеціального режиму переміщення товарів без сплати ввізного мита й ПДВ: такі преференції відповідають вимогам СОТ», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Він також підкреслив, що законом виключається виникнення недобросовісної конкуренції на внутрішньому ринку.

За словами міністра, інвестори в ЗПР будуть звільнені від усіх видів податків згідно з чинним законодавством України. «Інвестор також звільняється від сплати податку на прибуток на десять років із моменту здійснення першої експортної операції», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Він зазначив, що ухвалення даного законопроекту дасть регіонам більше можливостей для залучення інвесторів.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня ц.р. прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що за перший квартал поточного року уряд повинен підписати угоди про регіональний розвиток з усіма областями України.

«Я хотіла б, щоб ця програма на базі угод про регіональний розвиток між кожною областю й урядом була підписана до 1 квітня 2010 року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр підкреслила, що фінансування цієї програми має бути передбачено в бюджеті 2010 року.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що для кожної області будуть визначені пріоритетні напрямки розвитку. Разом із тим, вона підкреслила, що в угодах про регіональний розвиток для кожної області необхідно буде визначити декілька зон пріоритетного розвитку.