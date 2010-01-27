Україна навесні вийде на ринок зовнішніх запозичень

У квітні-травні цього року Україна планує вийти на ринок зовнішніх запозичень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Технічно в першому кварталі ми можемо не встигнути, але в квітні-травні ми точно можемо вийти і ми вийдемо на зовнішні запозичення», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому в.о. міністра фінансів наголосив, що на сьогоднішній день ведуться переговори з цього питання. «Це поки що переговорний процес, і коли він вийде на якусь певну стадію, ми дамо про це інформацію», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна не здійснювала зовнішніх запозичень на зовнішніх ринках, окрім залучення фінансових коштів від міжнародних фінансових організацій.