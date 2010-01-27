Головне на 27 січня

Фінанси

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати з початку 2009 року збільшилася на 23,9%, і на 1 січня 2010 р. становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (більше 100 млн. грн.) на 1 січня ц.р. зафіксовано в трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 січня 2010 р. становила 266,202 млн. грн. (порівняно з 1 січня 2009 р. зросла на 1%), у Луганській – 132,422 млн. грн. (зростання 43,1%), у Харківській – 119,52 млн. грн. (зростання 7%). На другому місці (після Донецької області) за рівнем заборгованості серед регіонів України Київ – 140,381 млн. грн. (зростання з початку року – 44,1%).

Держкомстат відзначає, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване у всіх областях України, окрім Вінницької (на 1 січня 2010 р. заборгованість по області становить 27,159 млн. грн.) і Одеської обл. (43,375 млн. грн.).

У двох областях заборгованість на 1 січня ц.р. не перевищувала 10 млн. грн.: в Івано-Франківській області – 9,218 млн. грн. (зростання з початку року – 28,2%), у Чернівецькій області – 5,705 млн. грн. (зростання – 5,9%), а також у м. Севастополь – 8,019 (зростання – 99%).

Порівняно з 1 грудня 2009 р. заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 10,2%. У всіх регіонах країни впродовж грудня зафіксовано скорочення заборгованості з виплати заробітної плати. Найістотніше заборгованість скоротилася в Київській області – на 43,3% - до 35,579 млн. грн.

10 лютого 2010 року відбудеться офіційне відкриття проекту Twinning для Національного банку України «Посилення потенціалу Національного банку України шляхом наближення до стандартів ЄС щодо діяльності центрального банку».

Як повідомляється на офіційному сайті НБУ, проект фінансує Європейська комісія, а його виконавцем є консорціум у складі «Дойче Бундесбанку» (Німеччина) і Національного банку Польщі.

Згідно з повідомленням, проект передбачає посилення інституційних можливостей Нацбанку шляхом надання відповідної експертної допомоги, обміну досвідом і отримання інформації щодо стандартів і кращої практики діяльності центральних банків Німеччини і Польщі як членів Європейської системи центральних банків.

Планується, що в офіційному відкритті проекту візьмуть участь перший заступник голови НБУ – керівник проекту, посол Європейського Союзу в Україні, посли Німеччини, Польщі та Іспанії в Україні, партнери проекту від «Дойче Бундесбанку» і Національного банку Польщі, представники уряду України.

У квітні-травні цього року Україна планує вийти на ринок зовнішніх запозичень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Технічно в першому кварталі ми можемо не встигнути, але в квітні-травні ми точно можемо вийти і ми вийдемо на зовнішні запозичення», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому в.о. міністра фінансів наголосив, що на сьогоднішній день ведуться переговори з цього питання. «Це поки що переговорний процес, і коли він вийде на якусь певну стадію, ми дамо про це інформацію», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Національний банк України сьогодні на спеціальному аукціоні з продажу валюти для фізичних осіб і фізосіб-підприємців продав 12,158 млн. доларів за курсом 8,01 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, в аукціоні взяли участь 59 банків.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0715/8,0890 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 8,0680/8,0750 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні зросли – 8,0735/8,0820 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 12:00 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізичних осіб за валютною парою USD/UAH з ціною відсікання 8,01 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2662/0,2668 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2660/0,2665 грн./рубль. На час закриття ціни зросли до 0,2663/0,2668 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль впав – 30,28 рубля за долар (-0,1124).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4025/1,4095 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,3265/11,3540 грн./євро, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,3340/11,3485 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору – 11,3520/11,3745 грн./євро.

Новини ПЕК

НК "ЛУКОЙЛ" має намір із 28 січня цього року зупинити «ЛУКОЙЛ-Одеський нафтопереробний завод» на плановий капітальний ремонт, який продовжиться близько півтора місяця.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НК "ЛУКОЙЛ".

У повідомленні наголошується, що 28 січня на заводі будуть проведені роботи щодо зупинки технологічних об`єктів підприємства. У ході ремонтних робіт будуть здійснені планова регенерація каталізатора риформінгу, заміна каталізатора гідроочищення й ізомеризації, роботи з реконструкції печі П-1 риформінуа із заміною і переобв’язкою змійовиків для поліпшення її роботи, модернізація компресорів риформынгу з метою підвищення їх надійності та збільшення міжремонтного пробігу. Також будуть виконані роботи в обсягах капітального ремонту установок з ревізією і заміною устаткування.

Також у повідомленні наголошується, що під час проведення планового капітального ремонту заводу АЗС "ЛУКОЙЛ-Україна" забезпечуватимуться нафтопродуктами, завчасно накопиченими в резервуарному парку Одеського НПЗ.

НАК «Нафтогаз України» має намір вкласти 107 млн. євро цільових екологічних («зелених») інвестицій для скорочення викидів парникових газів. Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За словами співрозмовника агентства, відповідний план «зелених» інвестицій компанія направила для розгляду в Міністерство палива та енергетики України й Національне агентство екологічних інвестицій України.

Зокрема, згідно з планом «зелених» інвестицій, компанія має намір вкласти 65 млн. євро в скорочення викидів в атмосферу вуглекислого газу шляхом заміни газотурбінних приводів компресорних станцій ДК «Укртрансгаз» на електроприводні газоперекачувальні агрегати.

Крім того, компанія планує вкласти 42 млн. євро «зелених» інвестицій у створення системи й центру моніторингу, пошуку та усунення витоків парникових газів на об`єктах нафтогазового комплексу України.

(УНІАН)