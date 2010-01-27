Курс НБУ на 28.01.10

Офіційний курс НБУ на 28.01.10100 USD – 800.2400 (27 січня – 800.4800) 100 EUR – 1126.0977 (27 січня – 1127.4761) 10 RUR – 2.6417 (27 січня – 2.6407) Облікові курси банківських металів на 28.01.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-87606.27 (27 січня-87312.36) 961 XAG 10 Срібло-1339.60 (27 січня-1344.01) 962XPT10Платина-121156.34(27 січня-121672.96) 964 XPD 10 Паладій-33450.03 (27 січня-34260.54)

Офіційний курс НБУ на 28.01.10 100 USD – 800.2400 (27 січня – 800.4800) 100 EUR – 1126.0977 (27 січня – 1127.4761) 10 RUR – 2.6417 (27 січня – 2.6407) Облікові курси банківських металів на 28.01.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-87606.27 (27 січня-87312.36) 961 XAG 10 Срібло-1339.60 (27 січня-1344.01) 962XPT10Платина-121156.34(27 січня-121672.96) 964 XPD 10 Паладій-33450.03 (27 січня-34260.54)

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