Анонс на 28 січня

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко відвідає Миколаїв.

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Розпочнеться позачергова сесія Верховної Ради України шостого скликання.

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Відбудеться засідання НКРЕ.

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Відбудеться розширене засідання Антимонопольного комітету України, на якому будуть оголошені і обговорені основні підсумки діяльності за минулий рік і пріоритети роботи на цей рік. Буде представлена екранізована презентація з динамікою всіх порушень конкурентрного законодавства, які значною мірою впливають на економічні процеси в державі. В.о. голови Антимонопольного комітету України Олександр Мельниченко прокоментує для представників ЗМІ ситуацію, що склалася на ринках нафтопродуктів, повідомить про дії органів Комітету у цій сфері і зробить заяву з приводу результатів перевірки Комітету Рахунковою палатою України.

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Прес-конференція міністра з питань житлово-комунального господарства України Олексія Кучеренко, присвячена темі перерахунку за ненадані і неякісні житлово-комунальні послуги.

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Прес-конференція на тему: «Сучасний стан і шляхи вдосконалення системи обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в 2010р.». Обговорюватиметься питання про перегляд лімітів автоцивільної відповідальності, перспективи впровадження в Україні «єврорапорту», створенні централізованої бази страхових даних по «автогромадянці» і т.п. Учасники: Володимир Романішин, ген.директор Моторного (транспортного) страхового бюро України; Сергій Коломієц, начальник Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Володимир Богатирь, зам.министра юстиції України; Віктор Суслов, голова ДКРФУУ.

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Відбудеться відео-міст в мультимедійному форматі Москва-Київ на тему: «Чорнобиль: людський чинник в техногенних катастрофах» в рамках сумісного проекту «Обережно, історія!» Учасникі в Москві: Олександр Боровий, професор Російського наукового центру «Курчатовській інститут», експерт МАГАТЕ по радіаційних аваріях; Ярослав Тромбах, перший зам.директора по науковій роботі по напряму атомна енергетика і перспективні енергетичні технології РНЦ «Курчатовській інститут»; Віктор Сидоренко, радник дирекції РНЦ «Курчатовській інститут. Учасники в Києві: Наталія Барановськая, дослідник, укладач збірок «Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали», «Чорнобиль: проблеми здоров`я і населення»; Олег Бондаренко, член Національної комісії з радіаційного захисту населення; Валентин Купний, начальник об`єкту «Укриття» в період з 1995-по 2002 рік; Олександр Наумов, радник МОО «Центр ПРИПЯТЬ кому.»; Олександр Сирота, віце-президент МОО «Центр ПРИПЯТЬ кому.», журналіст, головний редактор сайту міста Пріпять.

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Відбудеться мітинг біля КМУ, присвячений проблемі знищення історичного центру Києва. Мета: змусити уряд прийняти термінові заходи для оголошення Ухвалою Кабінету Міністрів України мораторію на будівництво в центрі Києва і припинення незаконних забудов в охоронних зонах історичного центру, в першу чергу в буферних зонах об`єктів Усесвітньої спадщини ЮНЕСКО і інших охоронних зонах, зокрема Національного академічного театру російської драми їм..Л.Українки над ст..м. “Театральна”, Національного музею медицини України - по вулиці Пирогова 2, Александрівській ("Октябрьская") лікарні.

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В.о. голови Антимонопольного комітету України Олександр Мельниченко в режимі он-лайн трансляції відповість на питання про монопольні зловживання, недобросовісну конкуренцію, які значною мірою впливають на економічні процеси і ціноутворення, зокрема - на ринках продовольства, нафтопродуктів, кабельного телебачення, і т.п.

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Прес-конференція на тему: “ Підсумки діяльності ЗАТ УАСК АСКА в 2009 році і стратегія на 2010 рік” . Учасникі: Андрій Шукатко, генеральний директор ЗАТ УАСК АСКА, Олександр Сосис, член Наглядової ради ЗАТ УАСК АСКА, Олександр Філонюк, голова ради Ліги страхових організацій України.

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