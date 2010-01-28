У Верховній Раді сьогодні відбудеться позачергова сесія

У Верховній Раді України сьогодні відбудеться позачергова сесія.

Як повідомляв УНІАН, позачергова сесія парламенту скликана головою ВР Володимиром ЛИТВИНИМ відповідно до частини другої статті 83 Конституції України на вимогу 164 народних депутатів від Партії регіонів та 151 народного депутата від БЮТ.

Порядком денним передбачений розгляд 4 питань.

Зокрема, фракція Партії регіонів внесла до порядку денного питання щодо дотримання Конституції і законів України керівництвом Міністерства внутрішніх справ під час проведення виборів Президента України і проект закону про внесення змін до Закону "Про вибори Президента України" щодо організації роботи виборчих комісій.

У свою чергу, депутати від БЮТ вимагають розгляду проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» щодо недопущення спотворення волевиявлення виборців і проекту постанови ВР “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки законності передачі в оренду Віктору ЯНУКОВИЧУ урядової резиденції “Межигір`я”.