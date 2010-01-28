Тігіпко за жодних умов не стане прем’єром

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сумнівається, що Сергій ТІГІПКО може стати прем’єр-міністром.

Таку думку він висловив під час ефіру на «5 каналі» у середу ввечері.

За словами В.ЛИТВИНА, хто б не переміг, новий Президент України навряд чи захоче мати на посаді голови уряду сильного конкурента.

"Прем`єр - це найвагоміша політична фігура. Вона набагато важливіша, ніж Президент України", - сказав він.

Як зауважив В.ЛИТВИН, прем`єр-міністр має реальні важелі впливу «у вигляді кадрів та фінансів». «Хто погодиться мати собі конкурента, тим більше, динамічного, тим більше, багатого, який буде демонструвати незалежність від фінансово-олігархічних кланів? Тому я ще раз говорю «ні», - наголосив спікер.