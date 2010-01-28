З економічної зони України видворили іноземних браконьєрів

Співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби видворили за межі України іноземне браконьєрське судно.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, рибальську шхуну за 60 миль на південний захід від мису Тарханкут та за 53 милі від острова Зміїний виявив патрульний літак Ан-26. Плавзасіб, який, найімовірніше, зайшов на незаконний промисел, не мав розпізнавальних знаків. Помітивши літак прикордонників, він взяв курс на економічну зону Румунії.

Через форум Чорноморського прикордонного співробітництва українські правоохоронці розіслали інформацію про порушників своїм колегам. Берегові охорони Туреччини, Румунії та Болгарії врахували її в організації служби.