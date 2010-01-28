Польща й РФ домовилися про знижки на газ

Польська PGNiG і російський „Газпром” вчора в Москві у ході переговорів врегулювали головне спірне питання, яке заважало затвердити новий польсько-російський газовий договір.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними видання Rzeczpospolita, сторони домовилися, що поляки одержать знижку на російський газ в обмін на списання щонайменше 80 млн. дол. США боргу з російського боку за транзит газу польською територією з 2006 по 2010 роки.

«Газпром» не погасить борг, а PGNiG натомість одержить знижку на газ», - написала газета у четвер, відзначивши, що жодна зі сторін не надає інформації про розміри знижки і підмета списанню довга.

За даними видання, росіяни також погодилися на підписання довгострокового договору, який гарантуватиме збереження обсягів транзиту газу територією Польщі.

Домовленості представників газових компаній у Польщі має затвердити міністр державного майна, якому підпорядкована PGNiG, після чого міжурядовий договір буде ратифікований урядом Польщі.