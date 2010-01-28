АМК у 2009 році збільшив суму санкцій у 22 рази

Загальна сума штрафних санкцій, застосованих органами Антимонопольного комітету України (АМКУ), в 2009 році збільшилася в 21,8 раза, порівняно з 2008 роком, - до 289,6 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язки голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО в ході розширеного засідання комітету за підсумками 2009 року сьогодні в Києві.

За його словами, при цьому сума сплачених до державного бюджету штрафів у 2009 році становила 11,4 млн. грн., що на 8,6% більше, ніж у 2008 році.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що в 2009 році органи АМКУ одержали й опрацювали понад 6 тис. звернень фізичних і юридичних осіб, що на 48% більше, ніж у 2008 році. Загалом АМКУ попередив 3971 порушення конкурентного законодавства, що на 22% більше, ніж у 2008 році. Зокрема, 1502 зловживання монопольним становищем, 608 антиконкурентних змов, 734 антиконкурентних дій органів влади й 180 випадків недобросовісної конкуренції, серед яких близько 40%, - порушення у вигляді поширення підприємцями рекламної інформації, що не відповідає дійсності.

Прямий економічний ефект від припинення АМКУ порушень конкурентного законодавства в 2009 році збільшився на 77% - до 149 млн. грн. Споживачам відшкодовано збитків, заподіяних порушеннями з боку суб`єктів господарювання, на суму 11 млн. грн.

Впродовж 2009 року АМКУ надано 473 дозволи на злиття підприємств, в одному випадку відмовлено.

Окрім традиційної роботи на таких соціально-важливих ринках як ПЕК, АПК, ЖКГ, органи АМКУ почали в 2009 році поглиблені дослідження в таких сферах як платні послуги навчальних закладів, послуги охорони здоров`я, послуги з технічного обслуговування автомобілів, фінансово-кредитні послуги, прийнявши низку рішень із метою захисту й подальшого розвитку конкуренції. Також органи АМКУ рішуче втрутилися в сферу державних закупівель, виявляючи й припиняючи змови під час проведення тендерів: розглянуто 56 справ, що в 1,9 раза більше, ніж у 2008 році, порушників оштрафовано на суму понад 2 млн. грн.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО також зазначив, що в 2009 році забезпечено, зокрема, зниження вартості проїзду в міському транспорті Києва, вартості радіоточки, цін на скраплений газ, на протигрипозні лікарські засоби й медичні препарати, "антивірусні" продукти харчування по всій території України.