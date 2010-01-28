Cтраховики збільшили продаж полісів ОСАЦВ на 5%

Українські страхові компанії, за попередніми даними, в 2009 році продали 7 млн. 104,180 тис. полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАЦВ ), що на 5% більше, ніж у 2008 році (6 млн. 741,637 тис. полісів).

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в матеріалах, розданих сьогодні на прес-конференції «Поточний стан і шляхи вдосконалення системи ОСАЦВ у 2010 році».

Згідно з повідомленням, сума отриманих страховиками страхових платежів від продажу полісів у 2009 р. збільшилася на 4% порівняно з 2008 роком – із 1 млрд. 278 млн. 548,635 тис. грн. до 1 млрд. 332 млн. 245,057 тис. грн. При цьому сума страхових виплат, здійснених страховими компаніями, збільшилася на 23% – з 475 млн. 454,258 тис. грн. до 586 млн. 882,077 тис. грн. Середній розмір страхового відшкодування в 2009 році проти 2008 року збільшився на 15% - до 7,6 тис. грн.