Тимошенко хотіла би бачити у своїй команді Яценюка і Гриценка
16:20, 28 січня 2010Різне
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Після перемоги на виборах
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після своєї перемоги на президентських виборах хотіла би бачити у своїй команді не лише Сергія ТІГІПКА, але і Арсенія ЯЦЕНЮКА і Анатолія ГРИЦЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з представниками закладів культури і охорони здоров`я Херсонської області.
«Я дійсно хочу і Сергія ТІГІПКА, і Арсенія ЯЦЕНЮКА, і Анатолія ГРИЦЕНКА після перемоги можливої просто запросити у команду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона не уточнила, ким би хотіла бачити цих політиків у своїй команді, зазначивши лише, що А.ЯЦЕНЮК міг би зайняти у ній гідне місце.
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