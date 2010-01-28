Тимошенко хотіла би бачити у своїй команді Яценюка і Гриценка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після своєї перемоги на президентських виборах хотіла би бачити у своїй команді не лише Сергія ТІГІПКА, але і Арсенія ЯЦЕНЮКА і Анатолія ГРИЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з представниками закладів культури і охорони здоров`я Херсонської області.

«Я дійсно хочу і Сергія ТІГІПКА, і Арсенія ЯЦЕНЮКА, і Анатолія ГРИЦЕНКА після перемоги можливої просто запросити у команду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона не уточнила, ким би хотіла бачити цих політиків у своїй команді, зазначивши лише, що А.ЯЦЕНЮК міг би зайняти у ній гідне місце.