Луценко керуватиме МВС і після виборів

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Юрій ЛУЦЕНКО залишиться на посаді керівника МВС після президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Після президентських виборів новий Президент отримає можливість разом з демократичною коаліцією зміцнити команду в парламенті, яка буде працювати на Україну, і я, безумовно, переконаний, що більшість у парламенті зможе виправити ті недоречності й помилки і цю недоречність, що не міністр, а виконувач обов’язків», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, Верховна Рада України прийняла постанову «Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України». “За” проголосував 231 з 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Сьогодні, на позачерговому засіданні уряду, Кабінет міністрів призначив Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.