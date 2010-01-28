Перерахунок за неприбирання снігу знизить квартплату на 10-20%

Перерахунок, який повинні провести столичні ЖЕКи за ненадані або надані не в повному обсязі послуги з прибирання снігу з прибудинкових територій, знизить квартплату на 10-20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства – начальник Держжитлокомунінспекції Олександр МАЗУРЧАК.

За його словами, середній тариф по квартирній платі в Києві становить 3,50 грн./кв. м, витрати на прибирання прилеглої території в цьому тарифі складають 30-40%.

«Але враховуючи те, що в Києві діє 70-процентний тариф, то в середньому це 2,40 грн./кв. м. Відповідно, сума (перерахунку – УНІАН) буде менша. Решту 30% ЖЕКам повинна була відшкодувати Київська міськадміністрація, але жоден ЖЕК відшкодування не одержав. Тому мова йтиме лише про те, скільки коштів у тарифі по конкретному будинку закладено на підготовку до зими і прибирання прилеглої території. Цей перерахунок може становити в одному квадратному метрі від 10% до 20%, можливо, там, де нічого не робили, – до 30% від квартирної плати», – пояснив О.МАЗУРЧАК.

Він уточнив, що перерахунок необхідно провести за 6 днів грудня (з 25 грудня 2009 року – періоду початку ожеледиці) в рахунок майбутніх платежів. «У січні потрібно чекати платіжку, в якій має бути конкретно написано, що ось така сума йде на зменшення квартирної плати і обслуговування прилеглої території», – додав перший заступник міністра.

У свою чергу, міністр з питань ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО додав, що «якщо у вас не прибраний будинок і двір, і квартира площею 60 кв. м, це (сума перерахунку – УНІАН) може становити 20 грн.».

За даними начальника Держжитлокомунінспекції, якщо оцінювати суму перерахунку за ненадані послуги з прибирання снігу в цілому по Києву, то «це дуже великі кошти». За його розрахунками, якщо робити перерахунок навіть по 10 грн. від квартплати на місяць, враховуючи, що в Києві 10 тисяч будинків, а в кожному будинку по 70-100 квартир, то загальна сума становитиме мільйони гривень.

О.МАЗУРЧАК додав, що всі столичні ЖЕКи заклали кошти на прибирання прилеглої території і більшість – на підготовку до зими, проте вони були використані «по-різному».

За даними міністерства, на сьогодні рішення про перерахунок ухвалили шість районів Києва: Голосіївський, Оболонський, Шевченківський, Солом’янський, Дніпровський. У решті районів рішення знаходяться в процесі підготовки.

Міністр з питань ЖКГ нагадав, що 24 грудня 2009 року Кабмін прийняв постанову «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості», яка містить детальний перелік випадків, коли повинен проводитися перерахунок, умови його проведення, а також порядок оформлення акту-претензії.

Він закликав киян актувати всі ненадані послуги, робити фотоматеріали і вимагати перерахунку квартплати. «Акт, підписаний переважаючою більшістю жителів будинків, є тим документом, який дозволить вам вимагати перерахунку. Якщо кількість таких актів, фотоматеріалів буде критичною в Києві, думаю, що нікуди не подінеться муніципалітет, і це зробить», – підкреслив О.КУЧЕРЕНКО.

При цьому він додав, що доручить Держжитлокомунінспекції забезпечити ЖЕКи формами актів. «Ми зобов`яжемо ЖЕКи, щоб копії актів були у них», – сказав міністр ЖКГ.

Акт-претензію з підписами більшості жителів будинків, фотоматеріали необхідно передати до ЖЕКу, відправивши копії до районної державної адміністрації. У випадку, якщо на претензії не буде реакції, міністр рекомендував звертатися до Держжитлокомунінспекції, яка контролюватиме процес перерахунку.