«Фокстрот» запустив сайт для лояльних покупців

Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» запустила оновлений портал для учасників Програми комфорту www.my-comfort.com.ua, аналогів якому на українському ринку поки що немає.

Як повідомили у прес-службі компанії, «Фокстрот» першим в Україні створив спеціальний сайт для лояльних покупців. Оновлений сайт стане справжнім помічником для всіх лояльних покупців мережі «Фокстрот».

Портал Програми комфорту діяв і раніше. Учасники могли перевірити кількість балів на дисконтній накопичувальній картці, проглянути здійснені покупки.

«Ми прагнемо зробити участь у Програмі максимально зручним. Тому було ухвалено рішення удосконалити існуючий сайт із метою спрощення процесу вибору техніки та планування покупок», - сказав керівник служби з програмам лояльності компанії «Фокстрот. Техніка для дому» Кирило Попов-Черкасов.

Оновлений сайт для учасників Програми комфорту «Фокстрот» пропонує безліч додаткових цікавих послуг, серед яких: цінові пропозиції поточного тижня; сертифікати зі спеціальними умовами на наступну покупку; формування спеціальних пропозицій, що базуються на історії покупок; замовлення професійної консультації; перевірка наявності конкретної моделі техніки в магазинах «Фокстрот» у будь-якому місті України; відеотека випусків «Фокстрот-радник», яка допоможе підібрати потрібний товар; он-лайн версії корпоративних ЗМІ; складання плану покупок; коректування анкетних даних і багато інших сюрпризів для улюблених покупців «Фокстрот».

Послугами сайту можуть скористатися всі учасники Програми комфорту «Фокстрот» - достатньо лише ввести номер своєї картки на головній сторінці порталу.

Лояльним покупцям також пропонується можливість впливати на процеси в компанії, беручи участь в опитуваннях, а також залишати свої побажання відносно обслуговування в розділі «Зробимо сервіс кращим».

Довідка УНІАН. Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» була заснована в 1994 році, займається роздрібним продажем аудіо-, відео-, побутової техніки й електроніки в мережевому сегменті. Станом на 28 січня 2010 року компанія налічує 272 торгових точки, з них мережа «Фокстрот. Техніка для дому» - 203 супермаркети, мережа «FoxMart» - 36 гіпермаркетів, стокові центри «Техношара» - 30, салони «Фокстрот. Цифрова техніка» - 3. Компанія представлена у 102 обласних і районних центрах України, загальна торгова площа об`єктів складає більш ніж 200 000 кв.м. У 2007 році компанія вийшла на міжнародну арену і представлена в Молдові.