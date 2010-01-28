Зарплата членів виборчкомів буде підвищена на 34%
18:37, 28 січня 2010Різне
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З 1 лютого зарплата усіх членів виборчих комісій буде збільшена на 34%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні під час засідання Центральної виборчої комісії заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.
За її словами, підвищення зарплати буде здійснено згідно із рішенням уряду про внесення змін до постанови Кабінету міністрів № 966 від 28 липня 2004 року.
Ж.УСЕНКО-ЧОРНА також зауважила, що розмір зарплати членів виборчих комісій, голів, заступників голів та секретарів як окружних виборчих комісій, так і дільничних виборчих комісій залежить від розміру виборчої дільниці (мала, середня і велика), а також кількості дільниць, які входять до складу територіального виборчого округу.
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