Головне на 28 січня

Фінанси

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0610/8,0770 грн./дол., до 12:00 ціни впали до 8,0230/8,0345 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли низу – 8,0010/8,0080 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2656/0,2662 грн./рубль, а до 12:00 ціни знизилися до 0,2646/0,2653 грн./рубль. До закриття ціни концентрувалися в діапазоні 0,2649/0,2652 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль піднявся й становив 30,36 рублів за долар (+0,08).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3935/1,4050 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,3110/11,3360 грн./євро, до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз – 11,2445/11,2605 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму – 11,2075/11,2230 грн./євро.

Сума заявлених, однак не виплачених українськими страхувальниками страхових відшкодувань, у 2009 році зросла у 18 разів - з 54 млн. грн. до 970 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова ради Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) Олександр ФІЛОНЮК.

Він відзначив, що минулого року мало місце зниження обсягів ринку. При цьому, на думку О.ФІЛОНЮКА, окрім кризових явищ, негативно на динаміці ринку позначився той факт, що страхувальникам так і не вдалося домогтися окремих законодавчих змін, зокрема, прийняти зміни до Закону України «Про страхування», а також внести ряд поправок до законодавства, яке регулює здійснення обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Крім цього, не вдалося досягти позитивних результатів у питанні субсидування страхування аграрних ризиків.

Також він відзначає, що на сьогодні все ще не розв`язано проблему демпінгу при здійсненні ОСАЦВ.

За інформацією О.ФІЛОНЮКА, спад ринку за підсумками 2009 року становитиме близько 15%, а обсяг валових страхових платежів за підсумками року очікується на рівні 18-19 млрд. грн.

Національний банк України знизив граничний рівень ставок за своїми депозитними сертифікатами.

Так, в опублікованому на сайті НБУ повідомленні про проведення сьогоднішнього тендеру зазначається, що розмір процентної ставки із залучення коштів терміном на 7 днів буде не вищий 6% річних (учора кошти на такий термін регулятор залучав під 8%).

Депозитні сертифікати на 14 днів Нацбанк залучатиме під 8%, на 29 днів – під 9%. Останній раз НБУ розміщував сертифікати з такою терміновістю 21 січня ц.р. під 9% і 9,5%, відповідно.

Ставка із залучення коштів на 4 дні залишається незмінною – під 2% річних.

Сільське господарство

Підвищення цін на продукти харчування не має економічних чинників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр економіки України Богдана ДАНИЛИШИН.

«Зростання цін на окремі види продовольчих товарів, яке має місце останнім часом, є неприродним на фоні загальної тенденції уповільнення інфляційних процесів і тих заходів, які зараз вживаються урядом України щодо стримування цінової ситуації», - відзначив міністр.

Він нагадав, що другий рік поспіль Україна збирає великі урожаї зернових культур.

За його словами, основна причина підвищення цін на продукти харчування – політична, пов`язана з другим туром президентських виборів.

Б.ДАНИЛИШИН також звернувся до регіональних керівників, які представляють опозиційні партії, з проханням взяти під контроль ситуацію, що склалася. Він вважає, що мета опозиції - дискредитувати прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО перед другим туром президентських виборів. «Якби зараз не політичне нагнітання (щодо подорожчання – УНІАН) окремих товарних позицій, окремих товарних груп протягом останніх тижнів перед другим туром президентських виборів, ми могли б мати нормальний індекс споживацьких цін, який був би нижчим за одиницю», - сказав міністр.

Він також повідомив, що ціни на продукти зросли не однаково по всій Україні: зростання вартості окремих продуктів харчування спостерігається в АР Крим, східних і південних регіонах.

На даний момент Антимонопольний комітет України (АМКУ) вивчає ситуацію на роздрібному ринку цукру в Україні, пов`язану із різким підвищенням цін на даний продукт, повідомляє АПК-ІНФОРМ.

Як повідомили в АМКУ, на даний момент виконуючий обов`язки голови Антимонопольного комітету України Олександр Мельниченко зібрав усіх голів регіональних відділень Комітету, з якими виробляє стратегію і тактику діяльності комітету на соціально важливих ринках, зокрема обговорюється ситуація на ринку продовольчих товарів і цукру, після чого буде ухвалено рішення про подальші дії.

При цьому керівництво АМКУ вважає, що основна відповідальність за ринок цукру лежить на профільних відомствах, перш за все на Міністерстві аграрної політики.

Про плановані дії Комітету на ринку цукру в АМКУ пообіцяли повідомити найближчим часом, коли будуть підведені підсумки наради.

Негода в Україні

Міністерство з питань житлово-комунального господарства рекомендує киянам, що одержали травми через неприбрані від снігу і льоду території, звертатися до судів з позовами до Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО.

«Усіх людей, які постраждали, прошу на колінах, – не прощайте. Якщо ви зламали руку, впали, одержали якийсь моральні, фізичні збитки, звертайтеся до суду, захищайте свої інтереси... Потрібно навчити муніципалітети, що вони мають відповідати за все це», – сказав він.

Також міністр порадив звертатися до суду автомобілістам, якщо їх машина потрапила в аварію через ожеледицю.

У свою чергу, перший заступник міністра з питань ЖКГ – начальник Держжитлкомунінспекції Олександр МАЗУРЧАК додав, що тим, хто подасть до суду на Київську міськадміністрацію, інспекція готова надати письмовий висновок про те, що причиною каліцтва стало невиконання чинного законодавства, що дасть можливість позивачу виграти суд.

За даними міністерства, за період негоди до травмпунктів Києва звернулося майже 10 тисяч осіб, які отримали травми на обмерзлих дорогах і тротуарах міста.

29 січня на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у більшості західних, північних та Вінницькій області пройде невеликий сніг; на решті території помірний сніг, на Закарпатті, в південних областях та східній частині місцями сильний сніг, в Криму сильний мокрий сніг та дощ. У південній частині подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, на заході, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, на Прикарпатті та в східних областях 14-19°, вдень 3-8° морозу; на Закарпатті та в південних областях вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу; в Криму вночі 1-6° морозу (на Південному узбережжі близько 0°), вдень 0-5° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень коливатиметься від 3° до 8° морозу. По м. Києву температура вночі 9-11°, вдень 4-6° морозу.

(УНІАН)