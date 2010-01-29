Курс НБУ на 29.01.10
09:14, 29 січня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 29.01.10100 USD – 800.1200 (28 січня – 800.2400) 100 EUR – 1120.0880 (28 січня – 1126.0977) 10 RUR – 2.6352 (28 січня – 2.6417) Облікові курси банківських металів на 29.01.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-87353.10 (28 січня-87606.27) 961 XAG 10 Срібло-1329.80 (28 січня-1339.60) 962XPT10Платина-121378.20(28 січня-121156.34) 964 XPD 10 Паладій-33685.05 (28 січня-33450.03)
Офіційний курс НБУ на 29.01.10100 USD – 800.1200 (28 січня – 800.2400)
100 EUR – 1120.0880 (28 січня – 1126.0977)
10 RUR – 2.6352 (28 січня – 2.6417)
Облікові курси банківських металів на 29.01.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-87353.10 (28 січня-87606.27)
961 XAG 10 Срібло-1329.80 (28 січня-1339.60)
962XPT10Платина-121378.20(28 січня-121156.34)
964 XPD 10 Паладій-33685.05 (28 січня-33450.03)
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