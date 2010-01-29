Анонс на 29 января

10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Падіння європейської валюти і світових фондових ринків: чи варто чекати другої хвилі фінансової кризи?». У роботі візьме участь Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB (вул. Хрещатик, 4,конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (067) 802-67-13 до 9-30 29 січня.

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Прес-конференція на тему: "Від доступних генеральних планів міст - до містобудування без корупції". Запрошені: Юлія Ращупкіна, голова Східноукраїнського центру громадських ініціатив; Богдан Бондаренко, експерт з юридичних питань Східноукраїнського центру громадських ініціатив; Віктор Філіпповський, експерт з питань містобудування. Організатор - Східноукраїнський центр громадських ініціатив.

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Головне управління з питань захисту прав споживачів проведе перевірку щодо якості надання послуг страховими компаніями.

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На інформаційно-аналітичному порталі «ГАРТ» http://www.gart.org.ua/ відбудеться чат-інтерв`ю з економістом, автором книги «Як врятувати українську економіку» Андрієм Новаком.

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Прес-конференція на тему: «Фондовій ринок у 2009 році: проблеми, тенденції та перспективи» .

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Прес-конференція на тему: «Аналіз і перспективи використання інтернет-технологій в українській політиці». Запрошені: Наталія Лігачова, медіаексперт; Андрій Заболоцький, виконавчий директор Української асоціації інтернет-реклами; Юрій Бутусов, політичний оглядач; Віталій Мороз, керівник відділу нових медіа Internews Ukraine (керівник Twitter-трансляції виборів); Тарас Березовець, політтехнолог.

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Фонд державного майна України (ФДМУ) проведе спільну нараду під керівництвом виконуючого обов`язки голови фонду Дмитра Парфененка з представниками ЦК профспілки працівників металургійної і гірничовидобувної промисловості та профспілкового комітету ВАТ "АрселорМіталл Кривий Ріг". На нараді планується розглянути питання про виконання умов колективного договору і підвищення заробітної плати на підприємстві, виробити загальну позицію і план дій.

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Прес-конференція Генерального прокурора України Олександра Медведька.

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29-30 січня під головуванням міністра економіки України Богдана Данилишина в Тернополі відбудеться розширене виїзне засідання Колегії Мінекономіки на тему "Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку Тернопільської області в 2010 році: дії Уряду і місцевих органів влади". Під час засідання заплановано підписати Протокол намірів про підготовку проекту Угоди про регіональний розвиток Тернопільської області між Кабінетом Міністрів України і Тернопільською обласною радою.

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В 13-00 відбудеться урочиста церемонія встановлення першого проміжного прикордонного знаку на центральній (придністровській) ділянці українсько-молдовського кордону за участю міністра закордонних справ України П.Порошенка і віце-прем`єр-міністра, міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ю.Лянке. У церемонії візьмуть участь представники Місії Європейської Комісії з надання допомоги з питань кордону України та Республіки Молдова (EUBAM), а також представники місцевих органів влади і ЗМІ