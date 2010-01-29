Тимошенко у випадку поразки на виборах піде в опозицію

Довірена особа кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО, колишній глава держави Леонід КРАВЧУК не виключає, що у випадку поразки на президентських виборах Ю.ТИМОШЕНКО не залишить країну і піде в опозицію до Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК сказав учора на прес-конференції у Чернівцях, відповідаючи на запитання журналістів, чи не виїде Ю.ТИМОШЕНКО з України через загрозу відновлення слідства у старих кримінальних справах проти неї у випадку поразки на виборах.

«Як кажуть росіяни: «Победа победе – рознь». Якщо буде великий розрив у відсотках між ЯНУКОВИЧЕМ і ТИМОШЕНКО, не буде зафіксовано реальних порушень виборчого процесу та фальсифікацій, якщо уряд відправлять у відставку без порушень і у відповідності з Конституцією України (а не просто через те, що комусь не подобається Ю.ТИМОШЕНКО), вона матиме сили піти в опозицію. З України вона також нікуди не поїде», - вважає Л.КРАВЧУК.

Водночас він наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО приписують «багато надуманого», і Генеральна прокуратура не має підстав порушувати проти неї кримінальні справи.

За словами Л.КРАВЧУКА, «те, що приписують Ю.ТИМОШЕНКО щодо діяльності компанії ЄЕСУ і ЛАЗАРЕНКА, - це нікуди не годиться і тут багато неправди. Навіть американці, коли розглядали у суді справу ЛАЗАРЕНКА, не долучили до матеріалів справи дані про діяльність Єдиних енергосистем. Але комусь вигідно казати, що вона знаходиться у когось за кордоном під впливом - витягують на світ божий старих адвокатів, прокурорів».

«При біологічній ненависті ЮЩЕНКА до ТИМОШЕНКО, якби хоч пів сторінки це було правда, то проти неї на другий же день була б знову відкрита кримінальна справа. Прокуратура – під Партією регіонів і ЮЩЕНКОМ, але ж не відкривають справи! Я казав особисто Вікторові ЮЩЕНКУ – якщо ви маєте такі докази і не несете у прокуратуру, то ви співучасник злочину. Не несуть! Значить їх немає у природі», - заявив Л.КРАВЧУК.