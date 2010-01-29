У Росії середній розмір хабарів зріс більш як у 2,5 рази

У Росії середній розмір хабарів за 2009 рік зріс більш як у 2,5 рази – до 23 тис. руб. (близько 770 дол.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Департаменту економічної безпеки (ДЕБ) Міністерства внутрішніх справ РФ.

«У 2009 році підрозділами економічного блоку органів внутрішніх справ виявлено більше 35 тис. злочинів, скоєних проти державної влади, інтересів держслужби і служби в органах місцевого самоврядування. Середній розмір хабара і комерційного підкупу за завершеними кримінальними справами становив 23 тис. рублів, що майже в два з половиною рази вище, ніж у 2008 році», - говориться в повідомленні.

За інформацією ДЕБ, чверть виявлених злочинів у 2009 році скоєні керівним складом структурних підрозділів федеральних органів влади, адміністрацій суб`єктів РФ, муніципальних утворень, а також бюджетоутворюючих підприємств, великих громадських об`єднань і некомерційних організацій.

Підрозділи економічного блоку МВС Росії в 2009 році виявили більш як 238 тис. злочинів, слідство за якими обов`язкове, із них 58 тис. - у великому і особливо великому розмірах, забезпечивши відшкодування шкоди на суму близько 76 млрд. руб. (близько 2,5 млрд. дол.).