Завтра спливає термін інформування про час і місце голосування

13:21, 29 січня 2010
Різне
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У другому турі виборів

Завтра, 30 січня, спливає термін інформування виборців про час і місце голосування під час другого туру виборів Президента України 7 лютого 2010 року.

Про це йдеться у Календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року, затвердженому Центральною виборчою комісією.

Згідно з календарним планом, дільничні виборчі комісії мають не пізніше як за 7 днів до дня голосування повідомити виборців про час і місце голосування.

Крім того, 30 січня спливає термін отримання дільничними виборчими комісіями від окружних виборчих комісій та надання списку виборців для повторного голосування для загального ознайомлення.

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