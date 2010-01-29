Завтра спливає термін інформування про час і місце голосування

Завтра, 30 січня, спливає термін інформування виборців про час і місце голосування під час другого туру виборів Президента України 7 лютого 2010 року.

Про це йдеться у Календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року, затвердженому Центральною виборчою комісією.

Згідно з календарним планом, дільничні виборчі комісії мають не пізніше як за 7 днів до дня голосування повідомити виборців про час і місце голосування.

Крім того, 30 січня спливає термін отримання дільничними виборчими комісіями від окружних виборчих комісій та надання списку виборців для повторного голосування для загального ознайомлення.